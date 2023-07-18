Мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд: он заявил, что ослеп (видео)

Мужчина пытался проплакать целую неделю, чтобы побить мировой рекорд.

Об этом пишет BBC.

Нигериец по имени Тембу Эбере устроил непрерывную "плакальщицу", пытаясь попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Он снял на видео, как рыдает и держится за голову рядом с таймером, показывающим два часа и семь минут.

Ролик собрал в TikTok более 5,3 млн просмотров.

Впрочем, в результате он остался бороться с сильной головной болью. У него были отекшие глаза и лицо. Более того, Тембу заявил, что даже временно ослеп на 45 минут.

Несмотря на свои трудности, Эбере официально не подавал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому его попытка не будет признана, хотя он разместил ее в социальных сетях.

Представитель Книги рекордов Гиннеса сказал: "Во избежание разочарования важно убедиться, что то, что вы хотите попробовать, является действительным рекордом и что вы понимаете правила".

Напомним, женщина, которая "вышла замуж за привидение", рассказала, как развелась с ним во время обряда экзорцизма. Она также поделилась, что ее не устраивало в любимом.

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