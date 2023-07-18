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Мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд: он заявил, что ослеп (видео)

Мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд: он заявил, что ослеп (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
654
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд: он заявил, что ослеп (видео)

Тембу Ебере

Все пошло не по плану.

Мужчина пытался проплакать целую неделю, чтобы побить мировой рекорд.

Об этом пишет BBC.

Нигериец по имени Тембу Эбере устроил непрерывную "плакальщицу", пытаясь попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Он снял на видео, как рыдает и держится за голову рядом с таймером, показывающим два часа и семь минут.

Ролик собрал в TikTok более 5,3 млн просмотров.

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Впрочем, в результате он остался бороться с сильной головной болью. У него были отекшие глаза и лицо. Более того, Тембу заявил, что даже временно ослеп на 45 минут.

Несмотря на свои трудности, Эбере официально не подавал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому его попытка не будет признана, хотя он разместил ее в социальных сетях.

Представитель Книги рекордов Гиннеса сказал: "Во избежание разочарования важно убедиться, что то, что вы хотите попробовать, является действительным рекордом и что вы понимаете правила".

Напомним, женщина, которая "вышла замуж за привидение", рассказала, как развелась с ним во время обряда экзорцизма. Она также поделилась, что ее не устраивало в любимом.

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Дата публикации
Просмотры
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