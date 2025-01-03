Мужчина пытался пересечь границу с трупом женщины на пассажирском сиденье: он удивил объяснением

Хорватская полиция арестовала гражданина Австрии по подозрению в попытке контрабанды трупа после того, как он был остановлен на пограничном переходе с мертвой женщиной на пассажирском сиденье своего автомобиля.

Об этом сообщает CBS News.

65-летний мужчина был остановлен на пограничном переходе Гунджа с Боснией в конце ноября после того, как показал проездные документы на себя и еще одну пассажирку. У полицейских возникли подозрения, когда они заметили, что пассажирка "была без сознания и не выходила на связь".

Полиция вызвала на место происшествия судмедэксперта, констатировавшего смерть пассажирки.

Власти заявили, что 83-летняя женщина умерла в Боснии, а водитель пытался вывезти ее тело в Австрию, чтобы "избежать формальностей, связанных с перевозкой умерших".

Полиция не уточнила, какие отношения существовали между ними, но местные СМИ описали мужчину как законного опекуна погибшей.

Полиция сообщила, что дело официально передано в прокуратуру страны.

Напомним, ранее в Нидерландах полиция обнаружила кокаин на сумму 13 миллионов евро, спрятанный в двух гробах. Водителя авто арестовали.

Читайте также: