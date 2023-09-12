Мужчина пытался продать соседу украденную у него же посылку – фото

Мужчина поделился своим шоком после того, как его сосед украл посылку, а затем попытался продать ему ее обратно.

Об этом пишет ladbible.com.

Он рассказал, что заказал в Интернете ткань для ландшафтного дизайна, но так и не получил свой товар по почте.

Однако через несколько недель он обнаружил у двери записку. В ней сосед предложил ему странное соглашение. В записке говорилось, что ткань была "доставлена случайно", и спрашивал, хочет ли владелец выкупить ее или обменять. В письме даже была указана торговая марка ткани, что практически подтверждало, что он забрал себе посылку и пытался быстро получить от нее прибыль.

"Привет! Я Сэм, я живу дальше по улице. Несколько недель назад нам случайно доставили ткань для ландшафтного дизайна, у нас остался один рулон, если вы заинтересованы в его покупке. Мы продаем его, но если вы хотите что-то обменять на него, мы могли бы что-нибудь придумать. Напишите мне, если вам интересно", — говорилось в записке.

Записка от соседа / Фото: reddit

Пользователи заявили, что это довольно дерзкий поступок, и предложили собственные советы о том, что с этим делать.

Это незаконно вмешиваться в чью-то почту

Я бы все равно написал заявление в полицию. Не угрожайте, просто сделайте это

Скажем, вот рекордная цифра, у вас есть три дня в рассрочку, иначе я подам в суд в этот же день

Вырвите что-то у них во дворе, а затем предложите продать им обратно

А прислушался ли к советам заказчик и как он решил поступить, пока что неизвестно.

Напомним, фаны онлайн-трансляций помогли спасти жизнь заблудившемуся на Аляске измученному туристу. Они заметили его и известили работников парка.

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