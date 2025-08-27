Мужчина пытался прыгнуть с моста, но произошло "чудо": как изменилась его жизнь

Попытка самоубийства

Американец Кевин Бертия многие годы боролся с депрессией. Наихудшее утро в своей жизни он проснулся и решил, что поедет к мосту Золотые Ворота, чтобы прыгнуть вниз. Его спас патрульный, и это кардинально изменило будущее обоих.

Об этом пишет People.

Готовился прощаться с жизнью

В тот момент Бертии из Окленда, штат Калифорнии, было 22 года.

11 марта 2005 года, через несколько минут после парковки на северной стороне моста, он оставил ключи в замке зажигания и пошел по 1,7-мильному пространству, поглядывая вниз на залив Сан-Франциско и говоря себе: «Вода — моя свобода. Я готов».

Вскоре молодой человек, только что потерявший работу и оказавшийся заваленным медицинскими счетами после недавних преждевременных родов дочери, перелез через перила и обнаружил, что балансирует на крошечном металлическом желобе, проходящем вдоль внешней стороны моста. Холодная вода залива бушевала в 220 футах под ним.

«Я начала обратный отсчет и приготовилась к удару», — вспоминает сейчас Бертия.

Случилось чудо

Затем произошло что-то неожиданное. Два десятилетия спустя Бертия все еще называет это «чудом».

Сотрудники дорожного патруля Калифорнии помогли мужчине, который подвержен самоубийству.

Сержант дорожной полиции Калифорнии Кевин Бриггс, в чьи обязанности входило наблюдение за мостом, случайно проходил мимо, когда заметил Бертию с другой стороны перил. Он погрузился в свои мысли, вцепившись в металлическую конструкцию.

За свою карьеру Бриггс сумел спасти более 200 человек, таких как Бертия, от прыжков с моста. Его прозвали «хранителем моста Золотые Ворота». Увидев Бертию, он спокойно приступил к действиям.

«Привет. Не против, если я подойду и немного поговорю с тобой? Я не собираюсь тебя трогать. Я здесь только для того, чтобы поговорить с тобой и послушать», — начал диалог Бриггс.

В течение следующих 92 минут он заставил Бертию рассказать, почему тот хочет покончить с собой.

«Я никогда никому не пытаюсь указывать, что делать. Я просто слушаю с сочувствием и пониманием, даю им высказаться, а потом заставляю их задуматься о возвращении», — поделился Бриггс.

Это сработало.

Бертия признается, что впервые в жизни, разговаривая с Бриггсом, он поделился с ним своим сокровенным. Он перелез через перила и вскоре был доставлен в местную больницу, где провел следующие 11 дней. По возвращении домой проблемы с психическим здоровьем Бертии быстро вернулись. Его фотография на мосту, опубликованная на первой полосе газеты San Francisco Chronicle, лишь усугубила ситуацию.

«В течение следующих восьми лет я снова погрузился в одну из самых глубоких и мрачных депрессий, которые я когда-либо испытывал», — говорит он.

Но ситуация начала меняться в 2013 году. Тогда Американский фонд по предотвращению самоубийств обратился к Бриггсу, который собирался уйти на пенсию после 23 лет работы в дорожной полиции штата. Организация хотела почтить ветерана-полицейского за его службу и надеялась, что один из тех, кого он остановил от прыжка, вручит ему награду на церемонии в Нью-Йорке. Бриггс, ранее трижды отказывавшийся от этой чести, получил от своего командира уведомление, что на этот раз ему нужно принять приглашение. Единственная проблема заключалась в том, что он никогда не общался ни с кем из тех, чьи жизни он помог спасти. Ближайшая была мать Бертии — Нарвелла, написавшая ему письмо.

«Я никогда ни с кем не связывался, потому что не хотел стать спусковым крючком. Они хотят забыть тот день. Они хотят оставить его позади», — рассказал Бриггс.

Как-то днем Бриггс поехал по обратному адресу, который мама Бертии написала на конверте, представился и рассказал ей о предстоящей церемонии. Нарвелла быстро придумала план, как привезти своего сына — к тому времени он многочисленное количество раз пытался покончить с собой. Она сказала сыну, что он выиграл поездку в Нью-Йорк, оплаченную радиостанцией поездку.

Когда Бертия прибыл и наконец встретил человека, спасшего ему жизнь, он был ошеломлен.

«Я подумал: „Черт, все это время меня спасал коп“, — сказал он.

В тот день ужасного дня 2005 он ни разу не поднял взгляда, чтобы посмотреть, с кем он разговаривает на мосту.

«Будучи чернокожим из Окленда, я никогда не сталкивался с серьезными проблемами с полицией. Если бы я знал, кто он, я никогда не открылся бы ему так легко», — отметил Бертия.

Через несколько минут после встречи с ним Бертия понял, что все это неважно.

«С тех пор мы дружим», — говорит 62-летний Бриггс, переживший рак и сексуальное насилие в детстве. Бертия настаивает, что их отношения гораздо глубже.

«Мы скорее, как брать. То, что произошло в тот день, не имело никакого отношения к тому, что он был белым, а я черным. Все дело в силе связи, человеческой связи», — отметил он.

Бертия и Бриггс

Жизнь обоих мужчин изменилась

Их воссоединение изменило жизнь Бертии. Он произнес речь во время вручения награды Бриггсу, ошеломившей сотни присутствующих.

«В тот день я рассказал все, что привело меня к мосту. Впервые в жизни я был самим собой, тем человеком, которым всегда хотел быть. Я был открыт, честен и уязвим. И когда я закончил, все в зале встали», — отметил Бертия.

Реакция толпы заставила Бертию впервые в жизни осознать, что она не одинока в своей борьбе с самоубийством, и ему внезапно захотелось сделать все возможное, чтобы попытаться изменить ситуацию.

В последующие годы он не только нашел необходимые инструменты для более эффективного преодоления своей депрессии, но создал одноименный фонд, деятельность которого направлена на устранение стигматизации психических заболеваний и их лечение.

«Никогда за миллион лет я не думал, что моя жизнь в этом темном месте может помочь другим», — говорит 42-летний Бертия.

Он выступал с презентациями перед тысячами людей — от выпускников полицейской академии до учащихся начальной школы.

Несколько раз в год он встречается с Бриггсом, который также стал опытным и убедительным оратором по предотвращению самоубийств, чтобы поделиться их увлекательной историей. Они надеются вдохновить других последовать примеру Бриггса в тот роковой день 20 лет назад, когда их пути впервые пересеклись на мосту Золотые Ворота.

Для справки: самоубийства по-прежнему широко распространены. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2023 году более 49 000 человек покончили с собой.

«Главное — просто слушать, а не кормить этих людей (находящихся в кризисе — ред.) чепухой, убеждая их, что с ними все будет хорошо. Главное — научиться разговаривать с страдающими», — говорит Бриггс.

По словам обоих мужчин, чтобы помочь оказавшимся в кризисной ситуации, следует дать им понять, что они не одиноки.

«Это паршивая тема, но мы прекрасно проводим время», — отмечает Бргигс.

Бертия добавляет: «Это непростая тема для обсуждения, но как я всегда говорю людям: „Кевин заставляет вас думать, а я заставляю вас чувствовать“, — заключил он.

Бертия и Бриггс

