Мужчина пытался выключить будильник и случайно разослал друзьям видео своего члена (фото)

Технологии развиваются быстро, но иногда могут неожиданно поставить вас в очень неудобное положение. В частности, одна преподавательница случайно разоблачила свой роман с несовершеннолетним студентом, показав их SMS. Теперь один из владельцев Google Pixel случайно активировал функцию Emergency SOS и прислал друзьям видео, на котором он был совершенно обнажен.

Об этом он написал на Reddit.

Функция Emergency SOS на телефонах Pixel задумана как полезный инструмент: она позволяет быстро вызвать экстренные службы, послать сигнал опасности контактам и даже записать видео, которое автоматически передается спасателям или доверенным людям. Но в этом случае все пошло не по плану.

Пользователь Reddit, ставший жертвой технологической ловушки, поделился историей, которая быстро стала вирусной. По его словам, он просто пытался заглушить утренний будильник, но случайно пять раз нажал кнопку питания – стандартный способ активации экстренного вызова на Pixel.

В результате телефон автоматически начал запись видео и разослал его всем 12 экстренным контактам. Проблема заключалась в том, что на тот момент пользователь был обнажен.

Мужчина случайно прислал друзьям видео себя обнаженного / Фото: reddit

Согласно его рассказу, за считанные минуты начали поступать звонки и тревожные сообщения от друзей, получивших не только его местонахождение, но и видео с незапланированным стриптизом.

"Телефон начинает звонить, приходят сообщения. Друзья озабочены… но не моей безопасностью, а тем, что мой телефон прислал им видео, где я полностью обнажен", – написал он.

Проблема обострилась еще тем, что функция автоматически загружает видео в облако, а затем делится ссылкой, которую можно открыть в течение 7 дней. При использовании более 120 раз Google автоматически блокирует доступ.

"Мое смущение подарило всем веселое начало дня или секс-звонок в час ночи, в зависимости от часового пояса", – пошутил пользователь.

Иронически, но эта история спровоцировала волну подобных признаний в комментариях.

Моя бывшая сделала это, когда появилась эта функция SOS несколько лет назад. По какой-то причине она решила протестировать ее в ванной комнате и в итоге послала мне несколько неудобных фотографий с обеих камер. К счастью, она добавила только меня как контакт для экстренных случаев, и мы хорошо посмеялись над этим

Вы не одиноки. Моя подруга тоже так поступила! Мы с ее мужем получили ее фото в обнаженном виде

Напомним, кот отправил боссу хозяйки заявление об увольнении. Женщина потеряла работу и премию.

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