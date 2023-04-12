Мужчина ради свиданий с женщинами переломал себе ноги и заплатил 173 тысячи долларов: что произошло

В США мужчина ради своей мечты согласился на сложные и болезненные операции по увеличению роста. Обошлось это ему в 173 тысячи долларов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

41-летний Мозес Гибсон из Миннеаполиса, штат Миннесота, США с детства страдал, потому что его рост 165 сантиметров. Это мешало ему в отношениях с девушками. Он признается, что попробовал все: от таблеток для "увеличения роста" до духовных практик, однако это не дало никакого результата.

Тогда он согласился на сложную операцию по увеличению роста, предусматривающую переломы нескольких костей. Так мужчине удалось подрасти до 172 сантиметров, однако в будущем он планирует подрасти до 178 сантиметров.

Мозес Гибсон на операции по увеличению роста уже потратил 173 тысячи долларов, однако убеждает – оно того стоит.

Он говорит, что из-за низкого роста у него еще в подростковом возрасте начались проблемы, а впоследствии – он не смог устроить свою личную жизнь.

Фото: dailystar.co.uk

"Это повлияло на мою уверенность в себе в целом, и в отношениях с женщинами. Это повлияло на мою жизнь на свиданиях. Я засовывал что-то в обувь, чтобы немного подняться, но это не помогало. Люди делали замечания. Иногда это не было в злой способ или с намерением обидеть, но они говорили: "Черт, чувак, ты низкий" или шутили по этому поводу", — говорит Мозес.

Мужчина три года работал инженером-программистом днем и водителем Uber ночью, чтобы накопить 75 тысяч долларов на первую операцию, которая увеличила его рост до 172 сантиметров.

В марте он потратил еще 98 тысяч долларов на вторую операцию, во время которой врачи сломали его большеберцовую и малоберцовую кости и вкрутили в них удлиняющие конечности магнитные гвозди.

Теперь Мозесу приходится трижды в день пользоваться устройством для удлинения роста, чтобы по миллиметру растягивать сломанные кости.

Фото: dailystar.co.uk

Мужчина признается, что такая операция чрезвычайно болезненна, однако он убеждает, что это того стоило, ведь у него даже появилась девушка.

Несмотря на боль, через которую ему пришлось пройти, Мозес утверждает, что ни о чем не жалеет.

Напомним, в Тусоне, штат Аризона, США сотрудники местного заведения быстрого питания на работе занимались сексом и не обращали внимания на клиентку.

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