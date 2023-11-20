Мужчина расплакался, услышав голосовое сообщение покойной жены впервые за 14 лет - видео

Мужчина расплакался, услышав голос жены впервые за 14 лет.

Утратив жену Руби в 2003 году, Стэн Битон сохранил одну вещь, которая напоминала ему о ней. Это была запись ее голоса на автоответчике.

Так продолжалось, пока компания Virgin Media не провела ремонтные работы на телефонной линии, которые привели к удалению сообщения, а это означало, что Стену больше нельзя было слушать голос его жены.

К счастью команде удалось найти сообщение и восстановить его для Стена.

Впервые через 14 лет он смог еще раз услышать голос покойной жены.

Он сказал BBC Radio Leeds: "Они сделали меня чрезвычайно счастливым. Это просто замечательный звук, который, по моему мнению, был потерян навсегда. Я ошеломлен тем, на что они пошли".

Стэн рассказал, что он продолжал пользоваться услугами этой компании только ради голосового сообщения. Если бы он расторг договор, послание было бы утрачено.

Но оно все же исчезло.

"Я был совершенно опустошен этим, но в то же время очень злой. В первые дни я слушал это довольно часто. По сути, дошло до того, что когда мне было плохо, я слушал это. В декабре я узнал, что оно исчезло. Я просто не мог рассказать людям, как это повлияло на меня в то время. Это действительно опустошило меня".

К счастью, сообщение все еще висело где-то в архивах компании, и они смогли найти его и вернуть Стену.

Напомним, в Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком. Он попросил помощи в полиции.

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