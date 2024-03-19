Мужчина рассказал, как его похитили пришельцы для секс-экспериментов и создали гибридных детей

Мужчина утверждает, что его похитили пришельцы, проводившие над ним "сексуальные эксперименты" и укравшие сперму для создания гибридных детей.

Джулиус Шилдс из штата Миссури, США, считает, что "ошеломляющая" встреча с инопланетянами произошла, когда он был еще подростком. Теперь, более десяти лет спустя, он рассказал об этом опыте.

28-летний мужчина рассказал все в интервью, опубликованном на YouTube-канале Soft White Underbelly, о том, как пришельцы вступили с ним в прямой контакт, потому что якобы хотели работать вместе над какими-то тестами. Он утверждает, что "убежал", и им пришлось его украсть.

"У него (пришельца) было три щупальца, он поднял их вверх и начал стучать в мое окно", — рассказал он о своей первой встрече. "Это было впервые, когда я увидел что-то, что не было человеком. И когда я это увидел, я просто застыл, я не сделал ни шага".

Сначала Шилдс полагал, что контакт был дружеским, но впоследствии все стало более зловещим.

После похищения он вспоминал, что ему снились необычные сны, прежде чем все "стало более сексуальным", и он начал видеть, как занимается сексом с разными существами и разными женщинами – при этом его сперму брали "для экспериментов".

"Я провел свое исследование на эту тему и знаю, что мне снилось. Их называют "серыми", и они не очень большие существа. Они всего около метра-полтора высотой. Они ездят на тарелках, и у них есть материнский корабль, и это почти ошеломляюще. Это просто заставляет вас осознать и знать, что в жизни есть нечто большее, чем то, что мы имеем здесь, на Земле, поэтому я возьму и использую остальную свою жизнь, чтобы путешествовать и увидеть как можно больше, прежде чем оно закончится", — заявил Джулиус.

Джулиус Шилдс / Фото: Soft White Underbelly/Youtube

Он сказал, что в то время занимался "тусовочными делами", в частности курил много каннабиса, но не считал это причиной своей "встречи".

"С тех пор я не прекращал курить траву, и ничего подобного больше не случалось", — сказал он.

Говоря о предполагаемом "состоянии, похожем на сон", в которое инопланетяне погрузили его, он сказал: "Я просыпался и смотрел на свои штаны, и иногда там ничего не было, а иногда они были просто мокрые — там не было настоящей спермы".

Он верит, что в результате у него могут даже появиться дети-пришельцы, и ему "интересно посмотреть, что произойдет" в будущем.

"Потому что если это действительно так, и у меня есть инопланетные дети, и они использовали мою сперму для воспроизведения жизни и для чего-то другого. Я бы очень надеялся, что эти люди не будут настолько промытыми, что смогут вернуться и попытаться понять, с чего все началось".

Напомним, ранее экс-военный заявил, что прожил 92 дня на корабле инопланетян, пока на земле прошло 18 минут. Алекс Коллиер выступает с рассказом о своем путешествии по многим странам мира.

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