Мужчина разбогател на миллион долларов через три дня после того, как его бросила любимая

День святого Валентина для одинокого парня из Иллинойса, США, стал незабываемым, поскольку он сорвал джекпот в миллион долларов всего через три дня после разрыва со своей девушкой.

Об этом пишет UPI.

Американец рассказал, что не ждал праздника из-за страданий, связанных с бывшей, но его настроение изменилось после того, как он купил скретч-билет Monopoly 50X.

"После того, как я поцарапал выигрышный билет, я запаниковал", — сказал победитель. "Я сразу почувствовал, как изменилась моя жизнь".

Он сказал, что выигрышный билет является поворотом судьбы во многих отношениях.

"Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов", — сказал он. "У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот!".

Напомним, женщине присудили 1,6 млн долларов компенсации из-за отмены собеседования. Известно, в чем причина.

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