Мужчина разместил в Сети объявление, что его экс-любимая – проститутка: что было дальше (фото)

Австралийка пожаловалась, что ее бывший разместил объявление в Сети о том, что она занимается проституцией.

Джиа Фрино рассказала A Current Affair, что незнакомые люди связывались с ней с вопросами о ее "услугах", и у нее даже были очереди у дверей дома.

Мать-одиночка сказала, что встречалась с мужчиной около 18 месяцев после того, как они познакомились в Интернете, но утверждала, что мучения начались только тогда, когда они разорвали отношения.

Она утверждала, что сначала на нее обрушился шквал телефонных звонков и сообщений.

"Они были крайне агрессивны по отношению ко мне. Они угрожали мне, моей семье и даже моей собаке", — вспомнила Джиа.

Джиа Фрино / Фото: A Current Affair

Затем, по ее словам, началась реклама, которая продает ее как проститутку, и ее личные данные, в частности адрес, были опубликованы в Сети.

"Он прислал мне электронное письмо и текстовые сообщения со словами: "Спокойной ночи, много бронирований, много запросов", — заявила она. "Мне удалось снять рекламу, но в дом уже пришло пять разных людей".

Незнакомцы приходят к женщине за интимными услугами / Фото: A Current Affair

Она сказала, что интимные видео, о которых она даже не подозревала, также были размещены в Интернете.

Фрино добавила, что обратилась в полицию, вынесшую ордер на арест ее бывшего, но она считала, что они не восприняли ее сообщение серьезно.

Джиа сказала, что все дальше продолжалось и она получила 726 телефонных звонков, 417 сообщений в Facebook, 107 SMS и 23 поддельных аккаунта в социальных сетях, прежде чем полиция арестовала ее бывшего.

"Последнее сообщение было примерно за час до того, как они его забрали, и полицейский сказал: "Я только что видел его телефон и не могу поверить, с чем вам пришлось столкнуться", — сказала она.

Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что не может давать комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

Напомним, в Великобритании грабители-неудачники отчаянно пытались украсть мотоцикл, но не смогли его поднять. Впоследствии им удалось поставить транспорт на колеса, но даже откатить его очень сложно. Мотоцикл упал в кусты.

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