Мужчина разоблачил ложь жены с помощью ДНК-теста: "Теперь семья уничтожена"

Мужчина рассказал, как разоблачил блеф жены через тест ДНК.

Испытания начались, когда его возлюбленная в разгар ссоры сказала ему, что он не отец их дочери. Тогда он решил, что хочет пройти ДНК-тест – не ради себя, а ради дочери.

"Если бы я не был ее биологическим отцом, был бы слишком велик шанс, что она однажды случайно узнает об этом с помощью теста на происхождение или с помощью какой-то новой технологии, которая у них появится через 15 лет, и она, возможно, захочет сделать это ради развлечения. Я не хотел бы, чтобы она узнала таким образом. Я не хотел бы узнать таким образом", — рассказал он анонимно на Reddit.

Итак, он пошел и купил домашний набор для тестирования, который вручил жене как тест на Covid – то, что ей приходилось регулярно сдавать на работу. Всего через 48 часов он получил ответ: их ребенок был его.

"Не думаю, что когда-то в жизни я испытывал такое облегчение от результата теста", – прокомментировал он.

К сожалению, испытание еще не закончилось, поскольку мужчина все еще чувствовал себя плохо. Чем больше он думал об этом, тем больше действительно начинал верить, что заявление его жены выходило за рамки просто попытки причинить ему боль.

"Она бесспорно пыталась причинить мне боль до глубины души, когда говорила это. Но я был почти уверен, что она спала с кем-то еще примерно в то время, когда была зачата наша дочь, и она или не знала, кто на самом деле был отцом, или всю жизнь нашей дочери верила, что я не ее биологический отец", – поделился мужчина.

Поэтому он решил соврать жене, сказав ей, что он сдал тест и что их дочь не его. Ее паника была "очевидной", и она тогда призналась, что спала с его бывшим другом.

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"В то время, когда наш брак был под угрозой и была зачата наша дочь, я довольно регулярно тусовался с ним и несколькими другими приятелями. Она, видимо, его терпеть не могла. Казалось, он вел себя как хороший друг для меня в то время. Он был другом, но никогда не был тем парнем, с которым я хотел бы, чтобы моя сестра или хорошая подруга, которую я действительно уважал, когда-либо встречалась, он был действительно хорош собой и знал это, дерзкий, высокомерный, но женщины любили его. Он спал с бог знает сколькими женщинами и заразился несколькими венерическими заболеваниями, о которых я знал на протяжении многих лет", — написал юзер.

Жена рассказала, что несколько раз встречалась с этим парнем. Она добавила, что с тех пор чувствует отвращение к этому и почти уверена, что он был биологическим отцом их дочери, но никогда не хотела, чтобы он участвовал в их жизни или имел какие-либо права или доступ к их дочери.

Завершая свой рассказ, мужчина написал: "После этого я сказал ей правду. Она сердится, что я солгал ей. Я солгал, но она думала, что лгала мне об отцовстве нашей дочери уже 6+ лет. В конце концов, она несколько минут подряд плакала от облегчение, и мы обнимались, пока она плакала, но я не прощаю ничего из того, что она сделала. Теперь на следующей неделе я получу полный набор тестов на ИППП...".

Напомним, мама жениха испортила помолвку своим признанием. Пара покинула праздничную вечеринку.

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