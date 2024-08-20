Мужчина, разоблачивший семью, которая женится между собой и хрюкает, рассказал о самом безумном – фото

Режиссер Марк Лайта рассказал о первой встрече с семьей Виттакеров – одной из самых известных семей в США из-за своей сложной истории с инбридингом.

Об этом пишет Daily Star.

Эта семья, которая женится между собой с 1880-х годов, считается необразованной, живет в нищете и изолирована от общества в своей хижине в глубинке.

Лайта получил доступ к необычному миру Виттакеров, отправившись в село Одд в Западной Виргинии. Полицейский провел его по одиночке. В подкасте Koncrete KLIPS он поделился своими первыми впечатлениями от семьи.

"Мы подъехали к этой дороге, которая превращается в проселочную дорогу, которая превращается в грунтовую дорогу, и мы подходим к этому трейлеру, а затем к маленькой хижине с другой стороны дороги", — вспомнил он. "И вот эти люди ходят вокруг, и их глаза смотрят в разные стороны, и они лают на нас. И тут один парень, вы смотрите ему в глаза или говорите что-нибудь, и он просто кричит и убегает, и его штаны спадают до косточек, и он убегает и идет толкать мусорный бак. Это повторялось снова и снова. Это вышло из-под контроля — самое безумное, что я когда-либо видел".

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Он обнаружил троих братьев и сестер и двоюродных братьев, живущих вместе в грязном доме с несколькими собаками. Некоторые из них говорили только хрюканьем или визгом и были охвачены проблемами физического и психического здоровья и отклонениями.

Он сказал, что они, похоже, мало общались с кем-либо во внешнем мире. Неудивительно, что поначалу они были очень радушны. Когда Лайта впервые попытался сфотографировать семью, соседи стали ему угрожать. В своих видео на YouTube Лайта предупредил всех заинтересованных людей, которые намеревались посетить семью, чтобы поиздеваться или потревожить ее, чтобы они подумали еще раз, поскольку их прогонят.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

В конце концов Виттакеры позволили ему сделать несколько фотографий после того, как он предложил сделать портрет, чтобы они могли положить его в гроб близкого человека, недавно умершего. "Они находятся под защитой соседей и родственников, которым не нравится, когда эти люди приходят, чтобы посмеяться над ними", — добавил он. "И все в округе знают о них и говорят: "Давайте пойдем к Виттакерам и посмеемся над ними" или что-нибудь такое".

После первого тревожного визита Лайта поддерживал связь с семьей. Но возвращение режиссера в 2020 году для съемок Inbred family – The Whittakers вскоре стало сенсацией на канале YouTube Soft White Underbelly.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Документальный фильм фокусируется на жизни и проблемах трех братьев и сестер, Бетти, Лоррейна и Рея, а также их кузена Тимми, одновременно исследуя тайну их происхождения и состояния здоровья. К сожалению, еще один брат Фредди умер в результате сердечной болезни.

Бетти уклоняется от вопросов о прошлом семьи и молчит, когда доходит до подробностей, почему несколько родственников живут с ограниченными возможностями. Но во время следующего видео через год Бетти раскрыла, что на самом деле их родители были двоюродными братьями и сестрами.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Усилия Лайты мобилизовали финансовую поддержку для Виттакеров, изначально направленную на ремонт их дома, переросшего в кампанию по покупке для них совершенно новой недвижимости. Однако недавно дела пошли кувырком после того, как Лайта заявил: "Я с ними покончил. Они все это время мне врали".

Марк Лайта / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Ранее в этом году Лайта объявил о смерти 67-летнего Ларри после предполагаемого сердечного приступа, поэтому он начал собирать средства и передал 1000 долларов на похороны Ларри, чтобы обнаружить, что он даже не умер. Это произошло после того, как фанаты увидели отца живым и здоровым в видео, где Ларри сидит на крыльце семейного дома и обсуждает свою предполагаемую смерть.

Лайта сказал, что дал дочери Ларри, Би Джей, 1000 долларов на похороны после того, как семья заявила, что им нужны деньги для проведения мероприятия. Она извинилась и он решил простить ее.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Марк сказал, что передал еще 700 долларов, чтобы помочь Ларри отвезти Би Джей в Северную Каролину и начать новую жизнь, но с тех пор узнал, что он, вероятно, оставил деньги себе и никуда ее не увез.

В недавнем видеообновлении под названием Spring 2024 Марк разговаривает с кузеном Ларри, Джейсоном Виттакером, о ситуации. После того, как Джейсон признается, что он был в реабилитационном центре и даже не был чист во время интервью, Марк ответил: "Ты единственный человек, который честен со мной в этой семье".

Напомним, клиника обманом заставила 19-летнего парня увеличить грудь. Ради операции он взял кредиты.

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