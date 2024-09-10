Мужчина разогревал Биг Мак в микроволновке 30 минут: он был шокирован, что с ним произошло (видео)

Мужчина подержал Биг Мак в микроволновке 30 минут, чтобы увидеть, что произойдет с классикой фаст-фуда.

Пользователь TikTok Гарри под ником Microwaving30Mins стал Интернет-сенсацией благодаря своим экспериментам о том, как разные продукты выдерживают микроволновку. Его последний трюк касался легендарного Биг Мака с McDonald's.

В вирусном клипе Гарри подает бургер, а затем ставит его в микроволновку, установленную на заднем дворе. Он пошутил: "Хотя это правда, что продукты McDonald's, как правило, не гниют, они никогда ничего не говорили о том, как они будут вести себя в микроволновке, не правда ли?".

После получасового интенсивного разогрева в микроволновке, под конец которого появился дым, результат оказался "невероятно жирным". Бургер затвердел и оставил желтоватое пятно на тарелке.

Гарри прокомментировал: "Твердый как камень, невероятно жирный, снизу проступают усики затвердевшей говяжьей жидкости. Это именно то, чего я ожидал от переработанного продукта из Макдональдса после 30 минут в микроволновке".

Результат ошеломил многих зрителей, а один из них сказал, что это видео заставило его отказаться от заказа фаст-фуда. Другие пользователи предложили блогеру протестировать в приборе другие продукты. Идеи варьировались от чайных пакетиков и арбузов до желе или кошачьего корма.

Напомним, мужчина был шокирован состоянием чизбургера, потерянного в машине на несколько лет. Он разбил его молотком.

Читайте также: