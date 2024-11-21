Мужчина разрешил змее съесть себя заживо и записал все на камеру – видео

Американский защитник природы Пол Росоли позволил огромной змее съесть себя заживо на камеру.

Это произошло еще в 2014 году при работе над документальным фильмом для канала Discovery, пишет LADbible.

В противоречивом фильме под названием Eaten Alive Россоли отправился в отдаленную часть тропических лесов Амазонки, чтобы выследить зеленую анаконду – самую большую и самую тяжелую змею в мире. Хотя зеленая анаконда неядовита, она способна съесть больших животных, таких как ягуары, и – если захочет – человека. К счастью, нет подтвержденных случаев, когда зеленая анаконда поедала человека.

Стремясь привлечь внимание зрителей к уничтожению тропических лесов Амазонки, Росоли решил, что ему нужно использовать эпатаж, чтобы привлечь внимание зрителей – пообещав, что позволит змее проглотить себя.

Чтобы избежать гибели во время трюка, Росоли был одет в специальный костюм из углеродного волокна, оснащен камерами, микрофоном и маской, подключенной к кислородной системе, защищающей от раздавливания. Затем он был покрыт свиной кровью и на четвереньках приблизился к выбранной змее, чтобы соблазнить ее съесть его.

Мужчина разрешил змее съесть себя заживо / Фото: Discovery Channel

Однако трюк пошел не совсем по плану. Вместо того чтобы сразу проглотить Росоли, анаконда решила поиграть со своей едой и начала извиваться вокруг него.

"Она обвивает меня катушками", — слышно, как он рассказывает команде. "Она прижала мои руки. Она знает, что я ничего не могу поделать".

Как долго Росоли продержался в "объятиях" змеи

Трюк длился час, прежде чем Росоли отозвал его, опасаясь, что его рука вот-вот будет сломана.

Вспоминая момент, когда он решил отменить весь трюк, он добавил: "Анаконда подняла мою руку в такое положение, что ее сила полностью пришлась на мою открытую руку... Я почувствовал, как прогибается кость. И когда я дошел до того момента, когда почувствовал, что она вот-вот сломается, мне пришлось отказаться от трюка".

Мужчина разрешил змее съесть себя заживо / Фото: Discovery Channel

Позже документальный фильм будут критиковать как вводящий в заблуждение и эксплуатирующий животных, однако Росоли впоследствии будет настаивать на том, что его целью было использовать эпатаж, чтобы привлечь внимание и средства к разговору о тропических лесах.

Напомним, моряк провел час в самой тихой комнате в мире. После девяти месяцев на авианосце он сидел в комнате, которая на 99,99 процента поглощала звук.

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