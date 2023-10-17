Мужчина разрушил брак соседа, который "совал свой нос куда не надо": что произошло

Мужчина рассказал, как разрушил брак своего соседа после того, как тот донес на него за курение.

Об этом пишет Mirror.

Несмотря на то, что ему было 30 лет, он не хотел, чтобы о его привычке знал папа, который категорически против курения. На Reddit он сказал: "Я жил в другой стране, пока учился, и несколько лет работал, а три года назад вернулся домой и живу с мамой и папой. Я подсел на курение. В плохие дни я курю от пяти-шести до пачки сигарет. Теперь я время от времени курю во время вечеринок или в случае стресса".

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Далее он объяснил, что живет в многоквартирном комплексе с девятью другими семьями, одна из которых – 50-летний сосед, его дочь, сестра и племянник. Хотя его сосед женат, он большую часть года проводит вдали от жены, поскольку она работает в другом городе.

Мужчина добавил: "Дома происходят некоторые проблемы, связанные с браком моего двоюродного брата, напряженность высока, и я в стрессе. Поэтому я пошел на террасу прогуляться и покурить. Как-то на террасу пришел сосед. Обычно я избегаю людей и собирался выбросить сигарету, но он сказал, что все хорошо и не стоит беспокоиться об этом. Я отошел в дальний угол, закончил и ушел. Однако через несколько дней он рассказал моему отцу, что я курю. Папа был очень злой. Хотя я сердился на соседа, я не стал ему противостоять".

Несколько дней спустя он заметил, как его сосед "вступал в романтические отношения" с женщиной, когда встречался с клиентом по работе, и, допустив, что это была его жена, больше об этом не думал. Так было, пока он не поднял этот вопрос в разговоре с племянником своего соседа.

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"Я сказал ему, что где-то видел его тетю и дядю, и спросил, надолго ли его тетя вернулась, и он сказал, что она все еще в другом городе", — рассказал он.

В результате племянник рассказал об этом дома. Женщина узнала о неверности любимого и устроила скандал.

Со своей стороны, мужчина отметил, что, скорее всего, умолчал бы об их романе, если бы сосед не совал свой нос не в свои дела и не донес, что он курит.

Напомним, мужчина, который 11 лет изменяет жене, рассекретил 7 признаков неверности. Изменщик указал на "тревожные звоночки".

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