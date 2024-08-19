Мужчина разрушил семейный дом в пух и прах из-за крыс — фото

Мужчина разорвал свой дом на части в отчаянной попытке избавиться от массового нашествия крыс – но все равно может быть вынужден покинуть его из-за вторжения.

Об этом пишет Daily Star.

42-летний Дэвид Халлард говорит, что грызуны повлекли за собой хаос в его доме, превратив его в "биологическую угрозу здоровью". Вредители прорыли тоннели через изоляцию, разрушили крышу кухни, перекрыли водопровод и даже прогрызли электросеть шесть раз.

Дэвид из Паклчерча, Великобритания, считает, что проблема началась в июне в 2020 году из-за живущих по соседству собак. Около трех месяцев назад он впервые заметил грызунов и сразу сообщил о проблеме владельцу соседнего дома.

Дом Дэвида / Фото: SWNS

Но прогресс в решении проблемы остановился, и семья начала слышать звуки скребов под потолком. Это означало, что он был вынужден принять решительные меры.

Отец троих детей разгромил свою кухню, отчаянно пытаясь уничтожить крыс и перекрыть им пути проникновения. Быстрых захватчиков, некоторые из которых, по его словам, "размером с маленького кота или кролика", часто можно увидеть, как они бегают по их саду.

Инженер-технолог, живущий с 34-летней женой Сашей, рассказал, что их трое маленьких детей были вынуждены переехать к бабушке и дедушке из-за ситуации. Отец даже подумывает о том, чтобы продать дом и переехать в другой.

"Наш дом стал почти непригодным для жизни", – пояснил он. "Это просто абсолютный ужас".

Дом Дэвида / Фото: SWNS

Наступление теплой погоды только усугубило ситуацию: семья потратила более 1000 фунтов стерлингов (53 тысячи гривен) на борьбу с вредителями и вызов электрика. Работник одной компании по борьбе с вредителями описал заражение как одно из самых плохих, которое он видел за десятилетие своей работы.

Дом Дэвида / Фото: SWNS

Дэвид и Саша, акушерка Национальной службы здравоохранения, переехали в арендуемое жилье. Супруги объяснили, что это было сделано для того, чтобы работники могли начать 12-недельную программу по уничтожению крыс, которая стоит сотни фунтов стерлингов.

Дэвид добавил: "Я хотел бы описать вам запах, но его просто не передать словами. Они прорыли тоннель сквозь сухую доску к канализационной системе, и там стоит вонь крысиных фекалий и мочи. Нам приходилось собирать мусорные мешки, полные крысиного помета. Это просто совершенно отвратительно".

Дом Дэвида / Фото: SWNS

Напомним, парень после вечеринки проснулся с оленем в своей постели. Как он туда попал, остается загадкой.

Читайте также: