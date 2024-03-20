Мужчина развелся с женой, узнав, что ни один из трех их детей не его

В Китае мужчина развелся с женой, с которой прожил 16 лет, после того, как узнал, что ни один из трех детей, которых она родила во время брака, не является его.

Об этом пишет Oddity Central.

В декабре в 2007 году Чэн Чжисянь женился на Ю Хуа, женщине на восемь лет младше его, вскоре после первой встречи. Она казалась простой, приземленной женщиной, а его родители уже давно настаивали на том, чтобы он остепенился.

Вскоре после женитьбы Ю Хуа сообщила Чену, что беременна, и он был настолько ошеломлен новостью о том, что станет отцом, что даже не догадывался, что его жена уже была беременна, когда они познакомились. Ю родила дочь, а ее муж стал водителем-дальнобойщиком, который большую часть года проводил в разъездах, приезжая домой только на короткие промежутки времени.

Шли годы, Ю Хуа родила еще одну дочь, которую Чен считал своей, но он начал подозревать жену в измене в 2019 году, когда она сообщила ему, что снова беременна. На этот раз Чен знал, что его не было дома во время зачатия ребенка, и он заговорил об этом с женой. Она настаивала на том, что ребенок его, и в конце концов мужчина принял его версию.

В ноябре в 2022 году Чен окончательно убедился, что его жена изменяла ему. Он узнал, что у нее был роман с мужем по имени Ву и что она родила четвертую дочь в больнице города Шаньграо. Вместо того чтобы противостоять Ю Хуа, Чен нанял адвоката и поехал в больницу, чтобы провести расследование. Он узнал, что она действительно родила там девочку в том месяце, но в выписном письме отцом ребенка было указано его имя, а также поддельная подпись.

Убедившись, что его предварительные подозрения по поводу неверности Ю Хуа были правильными, Чен подал на развод и заказал тест на отцовство для каждого ребенка. Результат был шокирующим – ни одна из трех дочерей, которых он воспитывал как своих, не была зачата им. Мужчина с разбитым сердцем подал на жену в суд и попросил признать отцовство детей, а также компенсацию за эмоциональные страдания.

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Ю Хуа удалось заручиться поддержкой после того, как она обвинила Чена в домашнем насилии и рассказала журналистам, что он избивал ее мать, пытавшуюся защитить ее. Он признал, что поругался с тещей, когда разоблачал жену в измене, но утверждал, что увлекся в нехарактерном для него порыве гнева.

29 декабря в 2023 году суд по семейным делам вынес окончательный вердикт по этому противоречивому делу о разводе. Чен Чжисянь получил право опеки над двумя старшими дочерями, в то время как его жену обязали отказаться от претензий на материальные ценности и выплачивать ежемесячные алименты бывшему мужу.

Чен заявил китайским СМИ, что разоблачение измены его бывшей жены и отцовства его дочерей травмировало его. Но мужчина планирует двигаться дальше и начать новую жизнь.

Напомним, женщина во второй раз вышла замуж за своего экс-мужа и воспитывает его ребенка от любовницы. Она поделилась советами для других людей, переживающих развод.

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