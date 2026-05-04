Мужчина решил назвать свою дочь в честь интимной части тела: его родные возмущены

Пара придумала необычное имя для своей дочери / © Unsplash

Реклама

Мужчина из Великобритании решил назвать свою новорожденную дочь Ареола в честь интимной части тела.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Возмущенная сестра в соцсетях опубликовала сообщение, в котором она рассказывает, что шокирована из-за решения брата назвать свою дочь в честь интимной части тела — Ареола (пигментированный участок вокруг соска — ред.). Женщина отмечает, что из-за решения брата над ребенком могут издеваться в школе.

Реклама

«Мой брат только что объявил, что они назовут свою дочь Ареола. Они планируют писать это имя Ариолла и хотят, чтобы оно произносилось с чудаковатым австралийским акцентом, Эйр-и-о-ла. Но давайте будем откровенными, дети жестоки. Этого бедного ребенка сверстники разорвут на куски в школе. Но, видимо, „звучит замечательно“, — отметила она.

Женщина пишет, что она пыталась убедить брата изменить свое мнение, однако он настоял, что «имеет право выбирать имя своему ребенку».

В комментариях поддержали женщину, отметив, что детям еще в начальной школе объясняют, что такое ареола и это может привести к буллингу.

«Люди будут удивляться, какие еще глупости ей налепили ее глупые родители», — пишут в комментариях.

Реклама

Новости партнеров