Мужчина решил подарить дом и машину однокласснице, которая делала его домашние задания

Женщина, которая делала домашнее задание за мальчика в школе в обмен на то, что над ней не будут издеваться дети, находится в "полном шоке" после того, как он предложил купить ей дом в знак благодарности.

Об этом пишет Mirror.

29-летняя девушка, страдающая церебральным параличом – неврологическое расстройство, влияющее на контроль мышц и двигательные навыки, – сказала, что ее инвалидность вызвала проблемы в школе, что сделало ее легкой мишенью для издевательств.

Когда издевательства усилились, один из популярных мальчиков начал ее защищать, а когда он оставил ей свои тетради, она поняла договоренность.

Она сказала: "И так начались наши симбиотические отношения. Издевательство прекратилось, и я каждый день делала ему домашнее задание. Мы никогда об этом не говорили. Так продолжалось почти три года, и его оценки пошли вверх. Я была просто благодарна, что могу чувствовать себя спокойно в школе. Мы закончили обучение и больше никогда не разговаривали, и я его больше не видела".

Однако недавно он обратился к ней в Instagram и рассказал, как хорошо ему жилось. Также он предложил купить ей дом и машину: "Сначала я подумала, что это мошенничество, но мы связались по видеосвязи, он показал мне вещи, и это оказалось правдой".

Она добавила, что он стал успешным бизнесменом, который теперь имеет миллионы и живет за границей: "Он сказал, что всегда помнил меня, потому что я помогла ему достичь того, что у него есть сейчас. Он сказал, что хочет отблагодарить меня, потому что знает, как трудно быть человеком с инвалидностью и женщиной, особенно в моей стране".

Также ей позвонили из дорогого медицинского центра и сообщили, что этот мужчина оплатил для нее три года физиотерапии.

"Я все еще думала, что это шутка, так что пошла туда и поняла, что это правда. Я уже провела первые два сеанса, и мое тело чувствует себя гораздо лучше", — поделилась она.

Признавшись, что она все еще "шокирована и озадачена" ситуацией, женщина спросила совета у читателей на Reddit. Многие убеждали ее принять его предложение: "Он хочет сказать спасибо сейчас", "Помните, что для действительно богатых людей то, что нам кажется очень щедрым, — это денежный эквивалент покупки обеда. Наслаждайтесь терапией, и пусть она и дальше приносит вам облегчение!", "Он миллионер. Пусть он купит тебе машину и дом", "Это хороший жест, вы должны принять его и быть благодарной, не отказывать тому, кто старается быть добрым".

Напомним, женщина бросила бойфренда после выигрыша миллиона в лотерею. Теперь он требует половину приза.

Читайте также: