Мужчина решил убрать мамин дом и был напуган находкой в шкафу: что там было

Мужчина из Великобритании решил навести порядок в доме своей матери, пока она была в больнице, и наткнулся на жуткую находку в шкафу.

Об этом пишет Daily Star.

Лесли Харви всегда было интересно, что же спрятано в шкафу наверху дома его детства в Северном Уэльсе. Ему сказали, что там хранятся остатки вещей, принадлежавших бывшим арендаторам во время войны.

5 мая в 1960 году, сломав дверцу шкафа наверху лестницы, 29-летний таксист обнаружил мумифицированное тело человека, запертого внутри в течение 20 лет. Тело было под толстым слоем паутины и пыли, мухи издавна ели лицо, а моль уничтожала волосы и одежду.

Сначала его маму, 65-летнюю Сару допрашивали в больнице, и в конце концов она узнала в труппе бывшую арендаторку Фрэнсис Элис Найт. Женщина проживала отдельно от своего мужа-дантиста, от которого она получала еженедельную помощь.

В свои 60 лет она была частично искалечена и часто жаловалась на сильные мышечные боли после того, как снимала комнату у Сары Харви во время Второй мировой войны. Женщина сказала полиции, что не знала, чем ей заняться в одну ночь в 1940 году и спустилась вниз, чтобы приготовить чай.

Когда она вернулась, то обнаружила, что Фрэнсис Найт уже мертва. Но вместо того, чтобы кому то рассказать, она затащила тело в шкаф и заперла его, а затем обманным путем получала от своего квартиранта по почте 2 фунта в неделю (с годами эта сумма составила 2099 фунтов).

Также читайте В Тернопольской области археологи нашли захоронение жертв Волынской трагедии (фото)

Поскольку тело прилипло к линолеуму на полу шкафа, его вытащили садовой лопатой, прежде чем затвердевшую мумию доставили в морг, где проводились дальнейшие исследования.

Эта история увлекла мировые средства массовой информации, очарованные загадкой "Мумии в шкафу".

Патологоанатомам пришлось погрузить тело в ванну с раствором глицерина на неделю, пока оно не стало достаточно мягким для проведения внутренних исследований. Повязка от чулка и бороздки на шее позволили предположить, что причиной смерти стало удушение, и полиция расценила это дело как расследование убийства.

На суде над Харви обвинение утверждало, что вскоре после того, как ей дали разрешение получить деньги Найт, она задушила ее чулком. В свою защиту она сообщила суду, что Найт страдала сильной простудой, поэтому одевала чулок на шею для лечения заболеваний горла.

Присяжным сообщили, что обвинения не в состоянии доказать, что завязанная в узел одежда была растянута.

Сару оправдали в обвинении в убийстве, но она была признана виновной в получении денег обманным путем в период с мая 1940 по апрель 1960 года. Ее приговорили к 15 месяцам заключения. После освобождения она переехала жить в дом престарелых и вскоре умерла от рака.

Ужасное открытие и загадка нераскрытой смерти Найт все еще остаются предметом разговоров местных жителей спустя десятилетия.

Реймонд Вон, офицер полиции в отставке, рассказал UK Horizons: "Этот случай был необычным случаем из всех, с которыми когда-либо сталкивалась полиция, в том числе с патологиями. Это было первое мумифицированное тело, которое я когда-либо видел, и я буду помнить его всю жизнь".

Напомним, пара обнаружила послание в бутылке на пляже, но пришла в ужас от написанного. Мужчина и женщина, ожидавшие найти любовную записку, показали видео, что там было.

Читайте также: