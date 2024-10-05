Мужчина резко изменил образ жизни и отложил более $50 тысяч за короткое время

24-летний американец Майкл Хики решил жить в машине, работать доставщиком пищи и описывать в соцсетях свои приключения. Это позволило ему всего за четыре месяца отложить более 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Обычный день Майкла начинается с поисков места, где можно припарковать машину, чтобы переночевать. Утром наступает 10-часовая курьерская смена, во время которой он доставляет еду и напитки, зарабатывая до 300 долларов в день.

Но наибольшую прибыль ему приносят социальные сети: за его приключениями следят 669 тысяч подписчиков. Платформа YouTube платит ему 385 долларов, TikTok – 114 долларов, Facebook – 63 доллара, а Instagram – 65 долларов. Таким образом, Майкл зарабатывает по 927 долларов в день, тратя деньги только на еду и бензин.

Подписчики Майкла не только поддерживают его, но и предлагают помощь, хотя и не все разделяют его энтузиазм, указывая на трудные условия его жизни. Причем некоторые видят в его истории отражение сложностей современной экономики, когда люди вынуждены предпринимать крайние меры ради скромного жилья.

Скопившиеся средства американец планирует вложить в покупку земли и строительство маленького дома во Флориде. Такие крошечные дома стали популярны в США благодаря их доступности и экологичности. Этот тренд растет, поскольку многие американцы считают ставки по ипотеке грабительскими.

Напомним, ирландский писатель Марк Бойл почти 20 лет назад решил полностью отказаться от наличных денег после разговора, который изменил жизнь, и теперь живет без воды, электричества и Интернета.

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