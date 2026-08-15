Мужчина рискнул переночевать на острове, который «убьет, если вдохнуть»: чем всё закончилось

Мужчина провёл ночь на опасном острове Шотландии / © pixabay.com

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Шотландский остров Грюинард на протяжении десятилетий оставался закрытым из-за заражения сибирской язвой и считался одним из самых опасных мест в Великобритании. Несмотря на его прошлое, ютубер Дара Та вместе с другом отправился на остров, чтобы переночевать там и выяснить, сохранился ли в почве опасный возбудитель.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Грюинард расположен в заливе между Гарилоком и Уллапулом на северо-западе Шотландии. Остров стал известен как «Остров сибирской язвы» после экспериментов, проводившихся во время Второй мировой войны.

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Британские учёные испытывали там биологическое оружие с использованием бактерии Bacillus anthracis— возбудителя сибирской язвы. Загрязнение оказалось настолько серьёзным, что в 1945 году остров признали непригодным для проживания и на десятилетие ограничили доступ к нему.

В 1980-х годах к проблеме Грюйнарда привлекла внимание группа активистов Dark Harvest Commando. Её участники вывезли с острова загрязнённую почву, после чего власти приступили к масштабной очистке территории. В итоге остров официально признали безопасным.

В 2022 году Грюинард вновь оказался в центре внимания — значительную часть его территории охватил масштабный пожар.

Ютубер провёл ночь на Грюйнарде

Дара Та вместе со своим другом Мэттом Джеймсом решили самостоятельно исследовать остров после пожара. Они планировали осмотреть выжженную территорию, переночевать там, а также собрать пробы почвы для дальнейшей проверки в лаборатории.

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Во время экспедиции мужчины надевали защитные костюмы и противогазы, а также дезинфицировали снаряжение. По словам Дары, следы пожара все еще были хорошо заметны. Как отметил ютубер, на острове находятся черепа, при этом «нет живой природы».

Впоследствии мужчины разбили лагерь и остались на острове на ночь. Собранные образцы почвы они передали в лабораторию, чтобы установить, содержат ли они Bacillus anthracis.

Нашли ли возбудителя сибирской язвы

Как рассказал Дара, лабораторный анализ отобранных образцов не выявил Bacillus anthracis. Такой результат удивил ютубера, ведь именно заражение этой бактерией в своё время сделало Грюйнард опасным и закрытым для посещения на десятилетия.

Отметим, что анализ отдельных образцов, собранных путешественниками, не свидетельствует о том, что остров можно свободно посещать. В то же время в настоящее время Грюинард находится в частной собственности.

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После пожара 2022 года остров постепенно восстанавливается. На участках, выжженных огнём, снова начала появляться растительность.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании 61-летний мужчина оказался на грани смерти после укуса паука. Питер Мерфи перенёс четыре операции и провёл четыре дня в медикаментозной коме, а врачи предупреждали, что ему может потребоваться ампутация руки.

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