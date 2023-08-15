Мужчина рискнул жизнью и спас дикую овцу, застрявшую на краю скалы - фото

Спасательная операция продолжалась около получаса.
Мужчина рисковал своей жизнью, чтобы спасти овцу, застрявшую на краю скалы, когда начался прилив океана.
Об этом пишет ladbible.com.
Прогуливаясь вдоль побережья в Вулакомбе, Великобритания, он и его жена Джилли заметили беспомощное животное на заднем фоне одной из своих фотографий.
"Я делала живописные фотографии и заметила эту овцу, застрявшую на этой скале", — сказала Джилли. "Она смотрела на нас так, будто говорила: "Помогите". Если бы мы оставили ее, она бы умерла. Мы не могли уйти. Мы не могли жить с мыслью о том, что если…".
Крис добавил: "Не походило, что кто-то еще собирался помочь или даже заметил ее".
Поэтому они вдвоем решили провести спасательную операцию.
"Раньше я занимался скалолазанием, — сказал Крис. — Я достаточно устойчив, поэтому решил, что лучший выбор для меня попытаться спасти".
Впрочем, найти подходящий спасательный путь к животному оказалось достаточно сложно для опытного скалолаза.
"Камни были зазубренными и очень острыми, с крутыми краями и ограниченными опорами для ног, которые были действительно неприятными, особенно во влажном состоянии", — сказал он. "Моя жена оставалась на вершине скалы, чтобы позвать на помощь, если что-то пойдет не так, но удача была на нашей стороне, а овца была слишком истощена, чтобы поднимать шум".
Как только Крис добрался до овцы, Джилл сказала, что животное стало еще более раздражительным.
"Сначала она паниковала и двигалась к воде, поэтому Крис схватил ее и успокоил", — сказала она. "В конце концов он надел ее на шею, одной рукой держался за передние лапы, а другой вылез на скалы".
Крис опрокинул 50-килограммовую овцу через плечо и отнес животное обратно в безопасное место. Он сказал, что спасательная операция заняла около 30 минут.
Джилли добавила, что бедная овца выглядела так, будто она умирала от голода. Поэтому после того, как она быстро легла, чтобы отдышаться, овца подошла и съела немного травы.
"Дело в том, делаешь ты или нет, и берешь ли ты на себя риск. Но мы решили, что просто не можем оставить ее там умирать", — сказала она.
Крис добавил: "Мне не нравится видеть, как животные страдают. Особенно если я могу помочь".
Напомним, загадочное послание в бутылке сбило с толку охотников за сокровищами. Стало известно, что там было написано.
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