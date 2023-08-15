Мужчина рискнул жизнью и спас дикую овцу, застрявшую на краю скалы - фото

Мужчина рисковал своей жизнью, чтобы спасти овцу, застрявшую на краю скалы, когда начался прилив океана.

Об этом пишет ladbible.com.

Прогуливаясь вдоль побережья в Вулакомбе, Великобритания, он и его жена Джилли заметили беспомощное животное на заднем фоне одной из своих фотографий.

"Я делала живописные фотографии и заметила эту овцу, застрявшую на этой скале", — сказала Джилли. "Она смотрела на нас так, будто говорила: "Помогите". Если бы мы оставили ее, она бы умерла. Мы не могли уйти. Мы не могли жить с мыслью о том, что если…".

Овца на скале / Фото: SWNS

Крис добавил: "Не походило, что кто-то еще собирался помочь или даже заметил ее".

Поэтому они вдвоем решили провести спасательную операцию.

"Раньше я занимался скалолазанием, — сказал Крис. — Я достаточно устойчив, поэтому решил, что лучший выбор для меня попытаться спасти".

Впрочем, найти подходящий спасательный путь к животному оказалось достаточно сложно для опытного скалолаза.

"Камни были зазубренными и очень острыми, с крутыми краями и ограниченными опорами для ног, которые были действительно неприятными, особенно во влажном состоянии", — сказал он. "Моя жена оставалась на вершине скалы, чтобы позвать на помощь, если что-то пойдет не так, но удача была на нашей стороне, а овца была слишком истощена, чтобы поднимать шум".

Спасательная операция длилась около получаса / Фото: SWNS

Как только Крис добрался до овцы, Джилл сказала, что животное стало еще более раздражительным.

"Сначала она паниковала и двигалась к воде, поэтому Крис схватил ее и успокоил", — сказала она. "В конце концов он надел ее на шею, одной рукой держался за передние лапы, а другой вылез на скалы".

Крис опрокинул 50-килограммовую овцу через плечо и отнес животное обратно в безопасное место. Он сказал, что спасательная операция заняла около 30 минут.

Человек спас овцу на скале / Фото: SWNS

Джилли добавила, что бедная овца выглядела так, будто она умирала от голода. Поэтому после того, как она быстро легла, чтобы отдышаться, овца подошла и съела немного травы.

"Дело в том, делаешь ты или нет, и берешь ли ты на себя риск. Но мы решили, что просто не можем оставить ее там умирать", — сказала она.

Крис добавил: "Мне не нравится видеть, как животные страдают. Особенно если я могу помочь".

Напомним, загадочное послание в бутылке сбило с толку охотников за сокровищами. Стало известно, что там было написано.

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