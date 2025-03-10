Мужчина родил ребенка и откровенно рассказал о своем опыте (фото)

Малачи Кларк – первый трансгендерный мужчина в Великобритании, родивший ребенка после естественного зачатия, и сейчас его сыну почти два года.

Мужчина, родивший ребенка, поделился о своем опыте и планах расширить свою семью.

Об этом он рассказал Mirror.

27-летний Малачи Кларк – первый трансгендерный мужчина в Великобритании, родивший ребенка после естественного зачатия. Он и его партнер Чарли Беннетт говорят, что им понравился их уникальный путь к отцовству.

Их сыну, Малышу А, уже почти два года, и пара теперь стремится поделиться своей историей. "Мы хотим, чтобы люди увидели, что в том, чтобы быть транссексуалом, есть и положительная сторона", – говорит Малачи. "СМИ рисуют нас как хищников, но мы просто пара, живущая своей жизнью".

Кларк родился в женском теле и признал себя транссексуалом в возрасте 17 лет. Он начал принимать мужской гормон тестостерон в 19 лет, а в 20 лет ему сделали пластическую операцию по удалению груди.

Административный работник паллиативной помощи познакомился с Чарли три года назад. Малачи говорит, что они "просто влюбились" и "сняли друг с друга штаны", когда познакомились на Facebook Dating и пошли на кофе на свое первое свидание. По словам Малачи, на следующий день Чарли пришел к нему домой и больше никогда оттуда не уходил.

Малачи Кларк / Фото: Ian Vogler/Daily Mirror

Кларк перестал принимать тестостерон за 18 месяцев до их встречи после того, как у него появились побочные эффекты в виде сильных акне. Это облегчило ему естественное зачатие.

Лишь через месяц Малачи и Чарли узнали, что ждут ребенка. Спустя полгода после этого они обручились.

Малачи и Чарли с сыном / Фото: Ian Vogler/Daily Mirror

Теперь гордые родители говорят, что их сын прошел "все вехи", кроме речи, которая развивается медленнее, поскольку он страдает аутизмом. Вскоре мальчик пойдет в детский сад вместе с другими детьми своего возраста.

И хотя родители и заняты своим чадом, они все равно наслаждаются близостью друг с другом. "Секс есть секс", – говорит Малачи. "Это не гей-секс, не гетеросексуальный секс – это просто секс. Для нас это сердца, а не части – мы довольствуемся тем, что имеем".

Малачи и Чарли с сыном / Фото: Ian Vogler/Daily Mirror

По словам Кларка, их история редка, поскольку большинство транс-пар рождают детей путем донорства спермы или ЭКО. Он добавил, что многие транс-люди встречаются с представителями пола, который им присвоили при рождении, а не с тем, который они идентифицируют.

Однако это не мешает им планировать расширение семьи. "Я горжусь тем, что родился мужчиной, и хочу иметь еще детей", — сказал Малачи, добавив, что хочет, чтобы у их сына был "друг". Он хочет снова зачать ребенка естественным путем, даже если для этого придется снова отказаться от тестостерона, который он начал принимать спустя шесть недель после родов.

Напомним, ранее трансгендерный мужчина из США родил двоих детей. Он воспитывает их как отец-одиночка.

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