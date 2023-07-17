Мужчина родился с 12 пальцами, пенисом и вагиной: с какими проблемами он столкнулся (фото)

Мужчина родился с 12 пальцами, равномерно распределенными по шесть на каждой руке, а также с мужскими и женскими репродуктивными органами.

Он рассказал Fantse Youtuber о дискриминации, с которой столкнулся, передает dailystar.co.uk.

22-летний парень живет в Гане, Западная Африка. Он поделился, как из-за своей особенности от него отказался собственный отец. Ему пришлось жить с бабушкой и дедушкой.

Мужчина с 12 пальцами / Фото: скриншот с видео

"Когда я был маленьким, за мной пришли какие-то белые люди, и они хотели забрать меня, поэтому мой отец должен был расписаться, прежде чем они смогли бы забрать меня, но поскольку он не хотел общаться со мной, он не пришел. Поэтому мои бабушка и дедушка сказали, что я должен оставаться таким, какой я есть", — вспомнил мужчина.

Он объяснил, что по мере того, как он становился старше, он постепенно обнаружил, что на его ногах по пять пальцев, вопреки первоначальному утверждению его матери, что, как и на руках, у него есть дополнительные пальцы на ногах.

Также у него есть пенис и вагина / Фото: скриншот с видео

Мужчина хочет найти любовь, но стесняется своего тела.

"У меня две гениталии вместе, вагина и пенис. Вагина там плоская, а пенис сверху, я мочусь через пенис, но в вагине нет дырки. Я чувствую себя плохо, вступая в отношения, потому что, возможно, они могут убежать от меня, когда увидят, какой я", — поделился он.

Он рассказал о своих проблемах / Фото: скриншот с видео

Молодой человек также рассказал о дискриминации и отказах во время поиска работы, поскольку работодатели не решались нанять его из-за его внешности.

Он сказал: "Я взрослый, и мне нужно работать, но работодатели видят, как я выгляжу, и не хотят мне помогать".

Напомним, муж обиделся на жену, скрывшую 50 тысяч долларов на секретном счете в банке. Их бюджет всегда был общим, поэтому он чувствует себя преданным.

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