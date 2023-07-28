Мужчина, родившийся с двумя пенисами, откровенно рассказал о необычной сексуальной жизни

Родившийся с двумя пенисами водитель грузовика из Лос-Анджелеса рассказал о своей необычной сексуальной жизни.

В интервью Soft White Underbelly мужчина, назвавшийся Танком, поделился, что страдал дифалией, генетической аномалией, при которой мужчина рождается с двумя членами.

Он вспомнил, что его отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних после того, как в возрасте 12 лет его осудили за непреднамеренное убийство.

Танк был девственником до своего освобождения из-под стражи в возрасте 24 лет и намеревался максимально использовать свой лишний половой орган.

"Женщины не поверили, когда я сказал им, что у меня два члена, но потом я отвел их в комнату, где они увидели все", — передает nypost.com.

Танк / Фото: скриншот с видео

Танк рассказал подробности о дифалии, сказав, что он эякулировал обоими пенисами одновременно, даже если стимулировался только один из членов.

"Когда я проникал в женщину, у меня было ощущение, что один из моих пенисов расположен как бы со стороны, и мне казалось, что он вот-вот взорвется", — объяснил он.

Водитель грузовика также вспомнил, что некоторые женщины наслаждались ощущением обоих его пенисов в себе одновременно.

В частности, одна любовница после их разрыва даже начала заниматься сексом втроем, потому что "один пенис больше не мог ее удовлетворить".

Танк / Фото: скриншот с видео

"Она хотела стать порнозвездой и хотела, чтобы мы вместе сняли видео", – рассказал он. "Возможно, я бы заработал много денег".

Однако уроженец Лос-Анджелеса утверждал, что дополнительный половой орган в большинстве своем вызывал проблемы в спальне. Он утверждал, что заниматься сексом только с одним пенисом за раз сложно, тогда как использование двух пенисов причиняло боль большинству любовниц.

Поэтому он решил сделать операцию. Сегодня у Танка один пенис, но он говорит, что у нескольких членов его семьи также есть необычные случаи, связанные с гениталиями.

Он утверждал, что его дядя тоже родился с дифалией, а у его собственного отца очень большие яички "как у быка".

Напомним, ранее мужчина, родившийся с 12 пальцами, пенисом и вагиной, рассказал о проблемах в личной жизни. С какими проблемами он столкнулся.

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