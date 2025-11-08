Мужчина, родившийся с мужскими и женскими гениталиями, узнал об этом только в 50 лет

Реклама

Мужчина, родившийся с мужскими и женскими гениталиями, знал, что он не такой, как все, но не мог узнать правду спустя пять десятилетий.

Когда родился австралиец Роб Уилсон, его мама не хотела забирать его домой, поскольку он родился и с пенисом, и с влагалищем, и через три дня после рождения ему сделали операцию.

В интервью ABC Australia Роб сказал, что врачи "просто зашили его влагалище" и оставили ему шесть швов.

Он также помнил, как его мама-католичка сказала ему: "Я не знаю, как Бог мог дать мне такого ребенка".

Братья и сестры Роба также заметили в нем нечто особенное: брат сказал ему, что он "наполовину похож на меня, наполовину на нашу сестру", а отец сказал: "Роб не такой, как все, но в нем нет ничего плохого".

Роб перенес еще одну операцию и с восьми лет ежедневно принимал таблетки тестостерона, что повлекло за собой ряд проблем со здоровьем, и хотя он знал, что он не такой, как все, он не знал, почему, пока ему не исполнилось 50.

Роб Уилсон / © ABC News

Его тетя была при смерти, когда она позвонила и попросила приехать, поскольку у нее есть "информация, которая ему нужна".

Именно тогда Роб узнал, что у него хромосомное заболевание, известное как 48, также известное как "синдром XXXY", и понял, что регулярные боли, которые он испытывал и которые он приписывал шву, на самом деле были менструациями.

Он также узнал, что из-за того, что его организм реабсорбировал менструальную кровь, у него был очень высокий уровень железа.

Узнав свою историю болезни, Роб регулярно ездил в Украину, чтобы принять запрещенный в Австралии препарат, который сочетал в себе противозачаточные таблетки, гормоны роста и подавитель тестостерона.

Врачи сказали австралийцу, что на самом деле в нем больше женского пола, чем мужского.

Роб решил поделиться своей историей в надежде, что следующему человеку, с которым это случится, "повезет больше, чем ему", полагая, что "пока такие, как он, не расскажут об этом, это будет продолжаться".

Он объяснил: "Врачи решили, что из-за того, что я писаю из пениса, я стану мальчиком".

За свою жизнь Роб женился и завел детей, а также стал седьмым лучшим в мире птицеводом.

Роб Уилсон / © ABC News

