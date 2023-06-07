Мужчина ростом 182 см сделал операцию по удлинению ног: фото до и после

Эта операция обошлась ему в 100 тысяч долларов.

Мужчина из Джорджии был настолько недоволен своим ростом, что потратил более 100 000 долларов на турецкую операцию по удлинению ног.

Об этом пишет The Sun.

Рост 33-летнего Брайана Санчеса был 182 см до хирургического вмешательства. По словам ипотечного брокера, его ноги всегда выглядели странно.

Посидев рядом со своим гораздо более высоким зятем, женатый отец двоих детей "понял, что его ноги слишком коротки для его тела".

"Я широкий, у меня длинные руки, но мои короткие ноги заставляют меня выглядеть по-другому. Я почти как огромный палец, как те человечки с большими пальцами из "Детей шпионов".

Санчес исследовал операции по удлинению ног и нашел клинику в Турции, проведшую более 4400 таких процедур.

Семья мужчины не верила, что он прибегнет к такой операции, но также сказала, что это "типично для него".

"Я знаю, что это очень безумная вещь, это очень дорого, занимает много времени, сложно, болезненно и даже рискованно", — сказал он.

Брайан потратил примерно 37 000 долларов на свою первую операцию на ноге в декабре в 2022 году.

Брайан Санчес / Фото: The Sun

"Они сломали мне большеберцовую и малоберцовую кости и вырезали внутреннюю часть большеберцовой кости, вынув костный мозг", — рассказал он. "Потом они вставили стержень внутрь кости, закрепили его винтами и прикрепили сегменты кости с помощью штифтов к внешним фиксаторам, так что у вас есть этот кусок стали на внешней стороне ног и эти постоянные открытые раны, которые не затянутся, пока вы не удалите все оборудование".

33-летнему мужчине приходилось крутить болты в ногах каждый день в течение двух месяцев. / Фото: The Sun

Хотя Санчесу приходилось использовать шестигранный ключ, чтобы поворачивать болт фиксатора один раз в день в течение двух месяцев подряд, он сказал, что не спать было для него самой тяжелой частью, хотя он признался, что не был готов к тому, насколько болезненными на самом деле были процедуры.

Он сказал, что самая тяжелая часть выздоровления – это попытки уснуть. / Фото: The Sun

"Я думаю, что боль того стоит — как только все закончится, я просто смогу наслаждаться тем, что стала выше, и, надеюсь, чувствовать себя на вершине мира", — сказал мужчина, с февраля выросший примерно на 8 см.

В марте он потратил еще 69 587 долларов на вторую операцию по удлинению бедренной кости и после этого "чувствовал себя отлично".

Пока что он передвигается на инвалидной коляске. / Фото: The Sun

"Боли почти не было на протяжении всего процесса, только от удлинения, от фактического растяжения моих ног", — вспомнил он.

Санчес, который до сих пор находится в инвалидной коляске, пока поправляется. В общей сложности он вырос на 22 см. Теперь его рост 204 см.

Брайан Санчес до и после операций / Фото: The Sun

"С тех немногих раз, когда я уже вставал, странно видеть, как люди моего роста подходят ко мне прямо перед носом — это действительно удивительно, и это очень весело — просто видеть мир немного другим", — поделился Брайан.

Напомним, в Великобритании посетители паба были в шоке, когда туда вошли совершенно голые мужчина и женщина, чтобы пообедать. Гости заведения оставили гневные отзывы о заведении и парочке.

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