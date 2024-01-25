Мужчина с "аллергией на все" провел 11 часов в туалете самолета после того, как понюхал рыбу

Мужчина рассказал, как он пережил ужасный опыт полета над Атлантикой после того, как запах рыбы вызвал аллергию.

Об этом пишет Mirror.

32-летний Лукас Диас, у которого аллергия "почти на все", сел на рейс из Бразилии в Португалию с пересадкой в Париже.

Сообщив персонал о своем состоянии, он приготовился к комфортному путешествию. Бортпроводники даже предупредили других путешественников об обстоятельствах, так что оптимизм мужчины укрепился. Однако потом сотрудники угостили пассажиров рыбным блюдом.

Почувствовав запах пищи, Лукас в панике вскочил со своего места и побежал в туалет, заперев за собой дверь, пытаясь избежать реализации своих самых плохих опасений.

Лукас Диас / Фото: Jam Press

Профессор университета рассказал местным СМИ, что как только запах рыбы достиг его ноздрей, он начал обильно потеть, покраснел и почувствовал зуд. К счастью, в туалете был фильтр, меняющий воздух, что позволило Лукасу выбраться из места, которое, в сущности, стало для него опасным.

Из-за сильной аллергии академику пришлось весь полет оставаться в туалете, ничего не делая, кроме как читать инструкции на стене.

К сожалению, у Лукаса целый ряд аллергий, в том числе на орехи, кокос, корицу, ананас, морепродукты, молочные продукты, зелень, латекс, пищевые красители и консерванты, химические вещества с резким запахом, пылевых клещей, плесень, некоторые виды пыльцы и мех. Его худший страх произошел, когда запах приготовленных его соседом тушеных мидий и креветок достиг его дома в Виктории, Бразилия, и у него произошел анафилактический кризис.

Лукас Диас / Фото: Jam Press

Ситуация вскоре стала ужасающей: у Лукаса произошла реакция, от которой он покраснел. К счастью, его друзья оказались рядом и вызвали медиков, отчаянно сражавшихся за его жизнь. И именно благодаря их героизму Лукасу, объявленному мертвым после остановки сердца, удалось выжить.

Всего за восемь лет он попал в больницу 20 раз. Однако аллергия не помешала бразильцу обрести любовь. Лукас женился на любви всей своей жизни три года назад.

Напомним, у 20-летней девушки аллергия почти на все продукты. Она рассказала, как живет.

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