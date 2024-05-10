Мужчина с ампутированной ногой сделал причудливое тату: юзеры не могут прекратить смеяться (фото)

Он подошел к своей проблеме с юмором.

Мужчина с ампутированной ногой заставил пользователей социальных сетей смеяться после того, как сделал новую татуировку.

Он набил тату после потери конечности, подойдя к выбору эскиза с юмором.

На Reddit пользователь показал рисунок, расположенный на тыльной стороне лодыжки, где изображен надгробный камень с надписью: "Одна нога в могиле".

В комментариях он написал: "Шутки о моей инвалидности всегда помогали мне пройти через это. Нам всем нужно больше смеяться над собой!".

Реакцию читателей ему не пришлось долго ждать:

Это так смешно

Это именно то, что вы должны были сделать! Я бы сделал столько глупых шуток. Я юридически слеп и всю жизнь плохо шучу по поводу такого.

Я в колесном кресле и могу подтвердить, что иногда шутки и юмор – лучшая часть моего дня с инвалидностью. Особенно дурацкие! Они делают меня таким счастливым

Находить позитив в неудачной ситуации – это всегда весело

Я потерял голень чуть меньше 2 лет назад и хотел сделать татуировку на культе, и мне это очень нравится. Наверное, это самая лучшая идея, которую я видел до сих пор

Напомним, 60-летнему мужчине угрожали арестом за татуировку на животе. Несмотря на это, он не жалеет об рисунке.

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