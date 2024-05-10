Мужчина с ампутированной ногой сделал причудливое тату: юзеры не могут прекратить смеяться (фото)

Он подошел к своей проблеме с юмором.
Мужчина с ампутированной ногой заставил пользователей социальных сетей смеяться после того, как сделал новую татуировку.
Он набил тату после потери конечности, подойдя к выбору эскиза с юмором.
На Reddit пользователь показал рисунок, расположенный на тыльной стороне лодыжки, где изображен надгробный камень с надписью: "Одна нога в могиле".
Я думал, что я такой смешной…
автор u/LiquidShimmer0 в Shittytattoos
В комментариях он написал: "Шутки о моей инвалидности всегда помогали мне пройти через это. Нам всем нужно больше смеяться над собой!".
Реакцию читателей ему не пришлось долго ждать:
- Это так смешно
- Это именно то, что вы должны были сделать! Я бы сделал столько глупых шуток. Я юридически слеп и всю жизнь плохо шучу по поводу такого.
- Я в колесном кресле и могу подтвердить, что иногда шутки и юмор – лучшая часть моего дня с инвалидностью. Особенно дурацкие! Они делают меня таким счастливым
- Находить позитив в неудачной ситуации – это всегда весело
- Я потерял голень чуть меньше 2 лет назад и хотел сделать татуировку на культе, и мне это очень нравится. Наверное, это самая лучшая идея, которую я видел до сих пор
Напомним, 60-летнему мужчине угрожали арестом за татуировку на животе. Несмотря на это, он не жалеет об рисунке.
Читайте также: