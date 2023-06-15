Мужчина с аутизмом побил культовый рекорд сбора кубика Рубика: за сколько он справился (видео)

Рекорд не могли побить в течение 5 лет.

Легенда спидкубинга и член Зала славы Гиннеса Макс Парк (США) побил культовый рекорд намого быстрого сбора кубика Рубика 3x3x3.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

21-летний мужчина показал удивительное время в 3,13 секунды, что на 0,34 секунды меньше предыдущего рекорда, установленного китайцем Юшен Ду в 2018 году.

Макс побил рекорд на мероприятии Pride in Long Beach 2023 в Калифорнии, США, 11 июня.

До этого самое быстрое одиночное решение Макса составило 3,63 секунды, что поставило его на второе место после Юшен Ду с 3,47.

Максу принадлежит множество других рекордов по спидкубингу – фактически, ему принадлежат почти все из них. Так, он установит новые рекорды в сборке кубика 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 и 7x7x7.

Он также вместе с Тимоном Коласинским (Польша) удерживал средний рекорд 3x3x3 со временем 4,86 секунды, пока 12 марта в 2023 году его не побил 9-летний Ихен Ван (Китай), показавший время 4,69 секунды.

Максу не привыкать ставить, казалось бы, невозможные рекорды. Когда он установил одиночный рекорд 7x7x7 со временем 1 минуту 40 секунд, ветеран кубинга Эрик Аккерсдейк назвал это потрясающим достижением, которое он когда-либо видел.

"Рекорд, скорее всего, будет стоять какое-то время", — сказал Эрик. Однако он ошибался – Макс побил его в 2022 году со временем 1 минута 35 секунд.

У Макса диагностирован аутизм, он является источником вдохновения как для многих людей с расстройствами аутистического спектра, так и для многих других.

Его родители, Шон и Мики сказали, что кубинг был "хорошей терапией" для Макса.

"Было время, когда Макс даже не мог открывать бутылки с водой, но проявлял интерес к сборке кубиков Рубика", – рассказали они.

С тех пор Макс прошел долгий путь, и теперь он официальный представитель Rubik's. Он стал заметной фигурой в сообществе кубистов, и за эти годы подружился с легендой спидкубинга Феликсом Земдегсом. Они снялись в документальном фильме Netflix 2020 The Speed Cubers.

Следуя его девизу "Не думай, просто действуй", это лишь вопрос времени, когда Макс установит свой следующий мировой рекорд.

Напомним, шеф-повар готовила без перерыва целых 93 часа. Она установила новый мировой рекорд Гиннеса.

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