Мужчина с циркулярной пилой бросился на арендатора дома: что его разозлило (видео)

В Ирландии разъяренный арендодатель бросился на арендатора его дома.

Он прорезал циркулярной пилой входную дверь и угрожал мужчине опасным инструментом. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Арендатор Мухаммед Рахиль снял жуткий инцидент на видео и опубликовал его в Сети. В ролике видно, как мужчина с электроинструментом стоит на пороге, когда Мухаммед умоляет его остановиться.

Впрочем, арендодатель подошел к нему с пилой и вошел в коридор. В этот момент Мухаммед начал кричать: "Ты сошел с ума?".

"Я злюсь на тебя. Думаешь, я бы этого не сделал?" – ответил хозяин.

Сообщается, что спор касался пропущенных арендных платежей. Со своей стороны Рахиль утверждает, что его платежи возвращались, когда он пытался их перевести. Он добавил, что откладывал эти деньги и ждал, когда домовладелец свяжется с ним. Впрочем, арендодатель решил посетить его без предупреждения и сразу с угрозами.

"Я не слышал его несколько месяцев. Потом, 28 марта, моя жена позвонила мне из дома и сказала, что я должен немедленно приехать, потому что снаружи кто-то сверлит", — вспомнил он.

Со своей стороны местная полиция заявила, что сейчас проводится расследование.

Напомним, в Южной Корее мстительная пара оставила открытыми краны в помещении Airbnb и использовала 120 тонн воды. Стало известно, что не понравилось китайским туристам.

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