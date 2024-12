Мужчина с IQ 210 озадачил, что происходит после смерти

Мужчина, имеющий IQ от 190 до 210, что гораздо выше, чем у Альберта Эйнштейна, считает, что у него есть ответ, чтобы наконец-то понять, что означает смерть, и мы не должны ее бояться.

Крис Ланган известен своей когнитивно-теоретической моделью Вселенной – теорией, пытающейся объяснить природу реальности. Она выдвигает убеждение, что реальность – это самоконфигурируемый и самообрабатываемый язык, и что наша собственная вселенная функционирует как вычислительный синтаксис. По сути это означает, что концепция смерти имеет новое измерение в нашей компьютерной системе вселенной. Вместо того чтобы быть концом, смерть может быть изменением "синтаксиса" нашего существования. Или переход от одной формы бытия в другую в пределах вычислительной структуры.

Ланган раскрыл концепцию "смерти" во время выступления на подкасте Theories of Everything with Curt Jaimungal.

Он сказал: "Это прекращение ваших отношений с вашим конкретным физическим телом, которое вы имеете сейчас. Когда вы удаляетесь от этой реальности, вы возвращаетесь к истокам реальности. Вам может быть предоставлено тело-заменитель, другой вид конечного тела, позволяющий вам продолжать существовать".

По словам Лангана, смерть не означает, что ты перестаешь существовать. Напротив, он считает, что после смерти наше сознание исходит из того, что мы знаем как наш мир, и направляется к истокам реальности, не являющейся потусторонним миром. Все гораздо сложнее. Это похоже на реальность или что-то напоминающее выход из симуляции и попадания в механику машины. Это очень похоже на "Матрицу", только без липких капсул.

Очевидно, вы можете даже не помнить, кем вы были, когда перейдете к другому измерению, как утверждал Ланган: "Вы можете иметь – эти воспоминания могут быть – ничто не исчезает по математике. Ваши воспоминания всегда можно вытащить назад, но обычно для этого нет причин, ясно? Зачем цепляться за воспоминания о мире, в котором ты больше не воплощен? Следовательно, есть некоторые автоматические психологические вещи, которые происходят после смерти, в момент смерти".

Крис Ланган / Фото: YouTube/@CTMURadio

После смерти вы находитесь в состоянии медитации или чего-то похожего на нее. Он добавил: "Сейчас вы, по сути, медитируете, видя, как все меняется. Однако, вы существуете таким образом прямо сейчас. Возможно, вся ваша жизнь, если вы будете перевоплощаться снова и снова, и снова, и снова, все эти перевоплощения будут мета-одновременными. Существует ощущение, что все они происходят одновременно в нетерминальной области. Это похоже на пребывание в суперкомпьютере, где все вокруг вас, но ничего не происходит одновременно. Вы выходите за пределы времени, как мы его знаем".

Потусторонняя жизнь, по Лангану, предполагает глубокие изменения во всем нашем существе, выходящем за пределы нашего физического и ментального "я".

Это не значит, что Бог не существует. По его словам, Бог существует в том смысле, что мы называем что-то "идентифицированным". Это значит, что Бог – тождество определенных свойств, которые мы можем видеть вокруг себя, а не обязательно лицо на небесах.

