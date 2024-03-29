Мужчина с карликовостью установил рекорд, пробежав ультрамарафон вопреки советам врача

Канадский мужчина, страдающий карликовостью, стал самым низким человеком в мире, преодолевшим ультрамарафон.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

58-летний Джон Янг, рост которого составляет 131,1 см, достиг рекорда, пробежав 30-часовой ультрамарафон Ghost Train в Нью-Гэмпшире, США.

Он пробежал 50 км (минимальная дистанция, необходимая для ультрамарафона) за 12 часов 9 минут до остановки, в среднем затрачивая чуть менее 24 минут на 1,5 км.

Люди с карликовостью делают вдвое больше шагов для завершения марафона, чем люди среднего роста.

Джон, работающий учителем математики в штате Массачусетс, является одним из немногих спортсменов с карликовостью, когда-либо бежавших марафон, и он единственный, о котором известно, что он преодолел ультрамарафон.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

Джон рассказал, что его подготовка к ультрамарафону "не слишком отличалась" от его обычных тренировок.

Он сказал: "Я просто продолжал тренироваться, как и в последние 10+ лет: я езжу на велосипеде, бегаю или плаваю шесть дней в неделю, и я продолжал делать это и до этого забега".

Джон родился с ахондроплазией, которая является самой распространенной формой непропорционально низкого роста и той же формой карликовости, что и у самой низкой женщины в мире.

Он вырос в Торонто в приемной семье, и хотя в детстве он плавал и играл в хоккей, врачи не рекомендовали ему бегать, поскольку влияние на позвоночник могло повлечь постоянные проблемы со спиной.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

В начале 2000-х годов Джон страдал опасным для его роста ожирением, веся 88 кг. Он страдал апноэ во сне и имел риск серьезных проблем с сердцем.

"Большую часть первых 40 с лишним лет своей жизни я провел, слушая людей, которые говорили мне: "Ты слишком мал для этого", "Тебе надо быть осторожным" или "Ты можешь пораниться", — вспоминает Джон. "Но потом, в возрасте 43 лет, я перестал их слушать".

Джон начал заниматься плаванием и ездой на велосипеде, записался на триатлон, но беговую секцию пропустил, потому что боялся, что может травмироваться.

Однако однажды – вопреки советам врачей – он начал бегать и с удивлением обнаружил, что чем больше он бегает, тем меньше болит спина.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

Кроме того, что он пробежал 10 триатлонов Half Ironman, в 2016 году он стал первым человеком с карликовым телосложением, преодолевшим полный Ironman, состоящий из заплыва на 3,8 км, велопробега на 180 км и марафонского забега на 42 км.

В 2018 году Джон повторил этот подвиг, пробежав 12 марафонов за 12 месяцев. "Следующим логическим шагом для меня был ультрамарафон", – сказал он.

Хотя Джон является единственным известным человеком с карликовостью, который преодолел ультрамарафон, в ближайшее время к нему может присоединиться его взрослый сын Оуен, который также страдает карликовостью. Оуен – такой же упорный бегун и уже побил несколько личных рекордов своего отца в беге на 5 км.

Напомним, бабушка простояла в планке рекордные часы. 58-летняя женщина продержалась 4 часа 30 минут 11 секунд.

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