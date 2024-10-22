Мужчина, с которым женщина 9 лет крутила роман, оказался ее сестрой

Женщина пожаловалась, что мужчина, с которым она в течение девяти лет крутила онлайн-роман, оказался ее двоюродной сестрой.

Об этом пишет BBC.

Кират Асси думала, что сорвала джекпот, когда в 2009 году с ней связался симпатичный кардиолог Бобби. Они оба происходили из сикхской общины западного Лондона и имели общих друзей. Их онлайн-чаты переросли в более глубокие разговоры, прежде чем расцвести в полноценную историю любви.

Они все больше ввязывались в жизнь друг друга, но так и не встретились, даже после многих лет переписки. Бобби придумывал все более странные отговорки – у него был инсульт, у него стреляли, он попал под защиту свидетелей. Однако Кират думала, что за этими небылицами всегда стоял кто-то из близких Бобби. На самом же деле она стала жертвой дико причудливой и травматической схемы "ловли на живца".

Через девять лет, когда отговорки иссякли, Кират наконец встретилась с Бобби лицом к лицу. Но она не узнала человека, стоявшего перед ней. Человеком, с которым она переписывалась, была ее двоюродная сестра Симран, стоявшая за всем этим.

Также читайте Женщина шесть лет ухаживала за парализованным мужем: после выздоровления он сразу женился на другой

Шокирующая история Кират стала хитом для производителя подкастов Tortoise в 2021 году. Теперь, спустя три года, Netflix выпустил документальный фильм, в котором она рассказывает о своем опыте.

Она говорит, что ее рассказ побудил других людей спросить: "Как кто может на это повестись?".

"Для людей, которые все еще могут считать меня глупой. Это нормально, вы имеете право на свое мнение", — говорит она в интервью BBC Asian Network News.

Но Кират говорит, что люди не должны делать предположений – и само опровержение этих предположений частично побуждало рассказать свою историю.

"Я не глупа, я не немая. Я – та, кто решил говорить. Я сама поставила себя на линию огня, и я надеюсь, что другие будут говорить", — говорит она.

Кират Асси / Фото: Netflix

Кират, происходящая из Пенджаба, говорит, что ее выступление было важным, потому что она хотела бросить вызов стигматизации в южноазиатском сообществе.

"Мы так боимся открыто говорить об этих проблемах", – говорит она. "Из-за того, как община будет воспринята обществом, жертвы в наших общинах продолжают страдать".

Кират говорит, что реакция ее отца на ее историю является хорошим примером того, что она имеет в виду. "Он не хочет знать, что произошло", – говорит она. "Потому что признать случившееся и то, насколько это было ужасно, будет больно. Я люблю своего папу и знаю, что он любит меня. Это другой набор ценностей, на которых он был воспитан".

Когда Кират спрашивают, дало ли ему общение с продюсерами подкастов или документальных фильмов ощущение завершенности, она не очень уверена.

Тем временем Симран отклонила предложение поучаствовать в документальном фильме, где ее играет актриса.

Кират успешно подала гражданский иск против своей двоюродной сестры, получив компенсацию и прощение в конце дела.

В заявлении Симран, включенном в программу, говорится: "Это дело касается событий, которые начались, когда она была школьницей. Она считает это своим частным делом и решительно возражает против того, что она называет многочисленными необоснованными и вредными обвинениями".

Кират говорит, что Симран не выдвигали никаких уголовных обвинений, и хочет, чтобы ее привлекли к ответственности: "Я не согласна с тем, что этот человек находится на свободе".

Кират не думает, что она когда-нибудь по-настоящему выяснит, что послужило причиной такого поступка против нее. Но отсутствие ответов не мешает ей двигаться дальше, в том числе снова встречаться с парнями.

"Я работаю очень тяжело, труднее, чем я должна была бы сейчас, чтобы восстановить свою жизнь и карьеру", – говорит она. "Я не ношу с собой менталитет жертвы. Я не хочу быть таким человеком. Я буду продолжать работать для достижения целей и исполнения мечтаний".

Напомним, дочь ради мести разместила в Интернете обнаженные фото любовницы своего отца. Она не смогла простить и разработала план мести вместе с сестрой.

Читайте также: