Мужчина с микропенисом рассказал, как ему живется с маленьким половым органом

Мужчина с микропенисом рассказал, как это влияет на его жизнь. Он признался , что это не то, что можно скрыть от женщин.

Свою историю он рассказал Reddit, пишет Dailystar.

Отметим, в соответствии с исследованием 2010 года, опубликованного в Science Direct, официальное определение микропениса — "микропенис, у которого растянута длина полового органа более чем на 2,5 стандартных отклонения (SD) ниже среднего".

Healthline утверждает, что у взрослых мужчин размер микропениса обычно составляет менее 9,32 см, тогда как у мальчиков в препубертатном возрасте этот размер падает до 3,8 см. Между тем, у новорожденных младенцев размер микропениса обычно составляет менее 1,9 см.

Мужчина признался, что ненавидит, что родился с таким маленьким пенисом, впрочем, он смирился. Мужчина рассказал, что в большинстве своем каждая партнерша, с которым он имел половой акт, была очень разочарована.

"Я имею в виду, что я вроде бы почувствовал это, и это неудобно. Все, что я могу сделать, это принять себя", — сказал он.

Люди очень сочувствовали затруднительному положению мужчины. Один из пользователей соцсети ободрил его и сказал, чтобы он рассказывал людям то, что ему нравится в себе.

Напомним, девушка вызвала полицию, потому что соседка украла ее вибратор.

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