Мужчина с наибольшим количеством зубов в мире показал свою уникальную улыбку — фото

Житель Малайзии Пратаб Мунианди привлек внимание необычной особенностью – в его рту насчитали рекордное количество зубов.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, у мужчины 42 зуба, что на десять больше, чем у среднестатистического человека, и это позволило ему установить мировой рекорд среди мужчин.

33-летний инженер, работающий в нефтегазовой отрасли и воспитывающий сына, говорит, что долгое время даже не подозревал о своей особенности. Впервые он обратил на нее внимание в 2021 году во время семейного чаепития.

По словам Пратаба, тогда он пошутил с родными, что, похоже, у него растут дополнительные зубы. Вместе они решили их сосчитать и обнаружили 38. Впоследствии рентгеновское обследование показало, что в челюсти есть еще четыре зуба, которые на тот момент не прорезались.

Пратаб Мунианди / © Guinness World Records

В начале 2023 года после осмотра стоматологов было официально подтверждено, что общее количество зубов у мужчины составляет 42. При этом, по словам врачей, большинство из них растут ровно и не вызывают осложнений.

Сам рекордсмен отмечает, что многие даже не замечают его особенность, пока он не обратит на нее внимание.

«Обычно люди очень удивляются и поначалу не верят, особенно когда узнают, что у меня на десять зубов больше, чем у среднестатистического человека, у которого 32», — рассказал он.

Мужчина с наибольшим количеством зубов в мире / © Guinness World Records

Несмотря на необычную анатомическую особенность, лишние зубы не создают для мужчины проблем. В то же время он уделяет много внимания уходу за полостью рта: чистит зубы дважды в день и регулярно пользуется зубной нитью.

Пратаб признается, что гордится своим достижением и называет его особым опытом.

«Это удивительное ощущение – знать, что ты мировой рекордсмен по количеству зубов», – отметил он, поблагодарив своих стоматологов за поддержку и помощь в поддержании здоровья зубов.

Зубы Пратаба / © Guinness World Records

В то же время, рекорд среди женщин принадлежит Кальпани Балан из Индии — у нее насчитали 38 зубов.

