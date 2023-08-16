Мужчина с пистолетом оконфузился своим неудачным ограблением киоска — видео

В городе Грац, что в Австрии, мужчина пытался ограбить киоск, но потерпел неудачу.

Об этом сообщает Bild.

Грабитель в солнцезащитных очках, кепке и маске ворвался в помещение, вытащил пистолет и прошептал: "Я хочу денег!". Но сотрудница за прилавком не испугалась.

"Босс, это ограбление", — крикнула продавщица в заднюю часть магазина. Когда пришел начальник киоска, 41-летний Марк Коллер, вступивший в должность всего неделю назад, он сказал: "Извините, вам нужно было прийти часом раньше. Касса не работает с 18:00".

Ошеломленный грабитель даже отстранился и спросил: "Ты же не шутишь?". Через мгновение он расстроенный удалился.

Позже Марко поделился, что узнал об этом трюке на тренинге: "Я не боялся. Если бы он пошел за прилавок, я сбил бы его с ног".

Марк Коллер / Фото: bild.de

Как сообщила полиция, потенциальный грабитель мог быть серийным преступником. В четверг утром на заправочную станцию в Кеметене было совершено нападение. Добыча: 500 евро. Здесь также сотрудники ищут беглеца в маске.

Напомним, мужчина сломал загадочный сейф, который не могли открыть несколько десятилетий. Стало известно, что было внутри.

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