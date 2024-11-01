Мужчина с "покерфейсом" загрузил пивом свою горевшую машину – фото

Австралиец приехал в магазин за пивом и удивил реакцией, когда его авто охватило пламя. Он продолжил загружать свою машину алкоголем, не обращая внимания на то, что она горит.

Об этом сообщает Daily Star.

На сюрреалистических кадрах видно, что капот автомобиля охвачен пламенем, а из машины, припаркованной у винного магазина в пригороде Сиднея Эрмингтоне, валит черный дым.

Из соседнего магазина выходит водитель с ящиком пива в руках. Затем он начинает идти по своим делам, словно ничего необычного, несмотря на крики прохожих, которые просили его "убраться прочь".

Мужчина загрузил пивом горевшую машину / Фото: Daily Mail

Он даже открывает водительскую дверцу – которая в считанных сантиметрах от огня – и, кажется, ищет что-то, невозмутимо глядя на пламя.

Мужчина загрузил пивом горевшую машину / Фото: Daily Mail

Затем очевидец бросается к автомобилю с маленьким огнетушителем, чтобы попытаться потушить пламя, но без особого успеха.

В этот момент водитель окончательно покидает свой автомобиль, но не забывает о своем важном пиве и уносит его с собой в соседний ресторан.

Мужчина загрузил пивом горевшую машину / Фото: Daily Mail

По словам оператора, пожарно-спасательную службу Нового Южного Уэльса вызвали, и они прибыли через десять минут, чтобы потушить огонь. Неназванный оператор рассказал: "Я припарковал свой автомобиль возле местного торгового центра, когда заметил дым из машины, стоявшей на противоположной стороне проезжей части. Впоследствии дым превратился в темный дым, а затем с передней части автомобиля вспыхнул огонь. Все держались подальше от огня, ожидая прибытия пожарных. Мы все ожидали, что машина взорвется, но в это время мы заметили, что владелец машины вышел из местного магазина с ящиком пива под мышкой. Сначала я не мог поверить в то, что видел – пылает машина, а потом этот парень выходил с ящиком пива, словно это был обычный день. Я подумал, что он наверняка позовет на помощь, но он просто небрежно положил пиво на заднее сиденье своей машины! Это была смесь шока, неверия и немного юмора. Я имею в виду кто так делает? Это было сюрреалистично, будто смотреть сцену из фильма, где здравый смысл отступает на заднее сиденье перед пивом. Повезло, что никто не пострадал".

Напомним, cадовник вежливо полил из шланга обнаженную женщину, когда она "принимала душ" на улице. Местные возмутились ее поведением.

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