Мужчина с редким синдромом говорит на иностранном языке после операций — фото

33-летнему жителю США диагностировали редчайший синдром иностранного языка, из-за которого он каждый раз начинает свободно разговаривать на испанском языке после выхода из наркоза — несмотря на то, что в повседневной жизни этим языком не владеет.

Об этом пишет LADbible.

Стивен Чейз впервые столкнулся с этим явлением в 19 лет после операции на колене. Проснувшись от анестезии, он неожиданно начал говорить по-испански, хотя до того знал только базовые слова и мог сосчитать разве что до десяти. Такое состояние длилось около 20 минут, после чего он полностью вернулся к английскому.

По словам Чейза, в школе он посещал уроки испанского только в течение года, и это был начальный уровень. Сам он не помнит моментов, когда разговаривал на иностранном языке и узнавал об этом уже впоследствии от медперсонала.

Отец троих детей из Солт-Лейк-Сити признается, что после пробуждения медсестры неоднократно просили его перейти на английский, что вызывало у него удивление и смущение. Он четко помнит свои ответы на английском, однако не осознавал, что до этого общался на испанском.

Стивен Чейз / © Kennedy News and Media

Впоследствии врачи диагностировали Чейзу синдром иностранного языка (Foreign Language Syndrome, FLS) – крайне редкое неврологическое нарушение, описанное впервые в 1907 году. За более чем столетие было зафиксировано около 100 таких случаев. Заболевание может провоцировать травмы мозга, опухоли, сильный психологический стресс или общая анестезия.

Особенностью случая Чейза есть то, что синдром проявлялся неоднократно. В течение более десяти лет он перенес несколько операций из-за спортивных травм, а недавно — септопластику. После каждого пробуждения от наркоза он снова начинал свободно говорить на испанском.

По словам мужчины, медсестры спрашивали его, как он чувствует себя и чувствует ли боль, а он отвечал им на испанском, не понимая, почему его не понимают. В этот момент ему казалось, что он говорит совершенно нормально.

Стивен Чейз / © Kennedy News and Media

Сам Чейз предполагает, что причина может таиться в его детстве: он вырос в среде, где часто слышал испанский язык, хотя никогда сознательно его не изучал.

Специалисты отмечают, что синдром иностранного языка не следует путать с синдромом иностранного акцента, при котором человек говорит на родном языке, но с необычным акцентом.

