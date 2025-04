Мужчина с ростом 129 см отпраздновал 125-летие — фото и секреты долголетия

Реклама

Крошечный мужчина, рост которого всего 129 см, считается самым старым человеком в мире, которому исполнилось 125 лет.

Марселино Абад Толентино объясняет свое долголетие диетой, передает Need To Know. Он ест овощи из собственного сада.

Марселино по кличке Машико также клянется, что ест фрукты и баранину. Его любимая еда — авокадо.

В субботу, 5 апреля, он отпраздновал свой день рождения в доме престарелых.

Марселино во время празднования дня рождения / © Jam Press

Марселино осиротел в возрасте семи лет при трагических обстоятельствах, когда его родители погибли, пытаясь пересечь реку.

Он не ходил в школу, поскольку ближайшая школа была слишком далеко, поэтому он стал работать на полях, выращивать животных и обменивать сельскохозяйственные товары.

У него никогда не было партнерши или детей, и он вел простую, одинокую и самодостаточную жизнь.

Он также жевал листья коки — привычка, которую он приобрел, чтобы оставаться энергичным во время работы в полях.

Машико дополнял свой рацион травами и лекарственными растениями, которые собирал в дикой природе.

Марселино Толентино / © Jam Press

Он называет свои собственные продукты, которые происходят из «Эдемского сада».

Машико говорит, что использовал знания, передававшиеся на протяжении веков.

Долорес Перес, кухарка в его доме престарелых в Уануко, Перу, рассказала местным СМИ: «Он всегда просит авокадо утром на завтрак. Он не может жить без авокадо».

Марселино Толентино / © Jam Press

Машико родился в отдаленном районе Чагла, расположенном на высоте почти 3000 метров.

В его удостоверении личности с фотографией, выданной правительством, указан 1900 год рождения.

Документ долгожителя / © Jam Press

Знакомые характеризуют его как «доброго» и говорят, что он всегда помогал нуждающимся.

Неизвестно, работает ли Книга рекордов Гиннеса над тем, чтобы сертифицировать его как самого старого живого человека. Пока что рекорд принадлежит бразильской монахине Ина Канабарро Лукас, которой 116 лет.

Напомним, «ключ к долголетию» обнаружен в ДНК экс-самого старого человека планеты, прожившего 117 лет.