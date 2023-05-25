Мужчина с ростом 172 см сделал операцию по удлинению ног: как он сейчас выглядит (видео)

Он признался, что раньше не чувствовал себя мужчиной.

Мужчина из Германии перенес три операции, чтобы стать выше, поскольку раньше он "не чувствовал себя мужчиной".

21-летний парень, рост которого до этого был 172 см, признался, что из-за своего роста он чувствовал себя "кастрированным", поэтому он прибег к сложным операциям, чтобы попытаться решить проблему.

Своим опытом он делится с пользователями в TikTok.

Операция, ради которой блогер отправился в Турцию, тоже непростая задача, поскольку она включает умышленную ломку ног и вставку магнитных гвоздей для их удлинения. Это не происходит сразу, поскольку костям, мышцам, коже и нервам нужно время, чтобы растянуться.

Но для Леона боль, безусловно, стоила того: "Самое главное для меня, как для мужчины, быть уверенным в себе, свободным и довольным. Говорить, что рост не имеет значения, — ложь".

Теперь мужчина уже стал выше на 18 см. У него рост 190 см.

Косметическая операция по удлинению конечностей доступна только в частных клиниках, и данных о конкретных факторах риска, связанных с этой процедурой, немного.

Тем не менее, существуют риски, которые могут произойти от любой процедуры, таких как инфекции, реакция на анестезию и кровопотеря.

Кроме медицинских рисков, операция также дорогая. Но, несмотря на это, эта процедура, похоже, набирает популярность, и все больше людей выбирают ее.

Доктор Шахаб Махбубиан, хирург из Калифорнийского института увеличения роста, сообщил, что количество операций, которые он планирует провести, увеличилось более чем вдвое в этом году. Если в 2022-м на операцию пришло 20 человек, то в 2023-м у него уже запланировано 50 таких процедур.

Напомним, женщина потратила более 100 000 долларов, чтобы быть как "настоящая Барби". Блогерша показала фото "после" и отметила, что операции изменили ее жизнь к лучшему.

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