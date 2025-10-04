Мужчина с самой длинной бородой на планете: длина и фото

Реклама

Рудольф Мартино из Алабамы, США, попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за самой длинной бороды в мире среди мужчин.

Об этом говорится на официальном сайте.

Более 10 лет назад Рудольф начал отращивать пряди бороды. Волосы на его голове уже были зачесаны, и он считал, что, дополнив его волосами на лице, он создаст новый стиль, вдохновленный культурой, который сможет продемонстрировать миру его подлинное «я».

Реклама

Он не знал, что почти десять лет спустя он будет претендовать на титул Книги рекордов Гиннесса за самую длинную натуральную бороду среди живых людей (мужчин) — с его красивой, здоровой и мощной бородой длиной 1,06 м.

Борода Рудольфа более чем на 30 см выше самой низкой женщины в мире, Джиоти Амге, которая имеет рост 62,8 см.

«Моей целью было создать современный образ с фиксированными волосами и бородой, который имел бы на мировой арене чистый и презентабельный вид, чего я сейчас и достиг», — сказал Рудольф. «Сначала мои волосы были зафиксированы, но с годами я тщательно исследовал разные культуры, такие как Египет, Индия и разные религии, чтобы создать образ, который существует уже тысячи лет и прибавить к нему свой собственный колорит. Замки на бороде были вдохновлены святыми людьми Индии, а также ямайскими растафарианцами, заимствовавшими свой образ из Индии", - объяснил он, и описал свой образ как "естественный", "культурный" и "аутентичный для самого себя".

Рудольф Мартино / © Guinness World Records

Рудольф живет в Бирмингеме, штат Алабама, после переезда из Калифорнии в 2015 году, где он был певцом, танцором и тяжеловесом. Сейчас он увлекается соревновательной игрой в бильярд и преследует цель изменить репутацию игроков в бильярд на более здоровый образ.

Реклама

Рудольф говорит, что из-за длинных волос ему приходится убирать пряди во время занятий спортом или игры в бильярд. Но когда есть возможность, он любит демонстрировать свой стиль и тщательно ухаживает за волосами, чтобы сохранить его силу, цельность и внешний вид.

Он тщательно моет голову каждые две недели, хотя на полное высыхание может уйти два-три дня, и ежемесячно посещает парикмахера по уходу за волосами. Он также наносит специальный увлажняющий крем ежедневно, чтобы волосы выглядели как можно лучше.

Рудольф Мартино / © Guinness World Records

Когда его титул был официально подтвержден в Книге рекордов Гиннеса, он присоединился к своему парикмахеру на небольшом праздновании, сказав, что они вместе разделили «очень особый момент», когда принимали это достижение.

«На меня смотрят неоднозначно, некоторые с недоверием, а некоторые с облегчением», — говорит Рудольф. «В мире существует много предубеждений и предрассудков, и недавно в Калифорнии приняли законопроект The Crown Act 2019, борющийся с дискриминацией волос, но он не прошел. Не должно быть дискриминации по поводу чьих-то естественных волос, и я, как афроамериканец, вышел за рамки разрешенного с тюрбаном и халатом для волос — так что реакция иногда обезоруживает, и, проживая в Бирмингеме, штат Алабама, это граничит с ересью. Но в первую очередь мои волосы и борода вызывают разные реакции, но это все хорошо, я люблю свой стиль!».

Реклама

Рудольф Мартино / © Guinness World Records

И несмотря на реакцию других на его волосы, Рудольф говорит, что не планирует их стричь, объясняя это тем, что его прическа придает ему силу.

«Подобно тому, как дерево имеет корни, ветки, листья и некоторые плоды, я имею символом свои волосы, его корни, длину и силу», — говорит он. «Мои плоды, которые я приношу миру — это мое творчество, обмен опытом и забота о том, чтобы сделать мир лучше, слаще и более терпимо местом для жизни».

Напомним, как выглядит мужчина с самыми длинными ногтями на планете.