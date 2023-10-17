Мужчина с самой эластичной кожей в мире страдает редким заболеванием - фото

Болезнь привела к уникальным способностям.
Гарри Тернер (Великобритания) приближается к своему 25-летнему юбилею как обладатель титула Книги рекордов Гиннеса.
Из-за редкого заболевания у Гарри самая эластичная кожа в мире, говорится на официальном сайте.
Британец впервые установил свой рекорд 16 октября в 1998 году, растянув кожу на животе до длины 15,2 см.
Год спустя Гарри побил свой собственный рекорд, растянув кожу на животе до длины 15,8 см, и с тех пор никто с более эластичной кожей не завоевал его титул.
Но как он это делает? У Гарри редкое заболевание, называемое синдромом Элерса-Данлоса, заболевание, поражающее соединительные ткани кожи, связок и внутренних органов.
Его состояние означает, что коллаген, обычно укрепляющий кожу и определяющий уровень ее эластичности, стал дефектным.
Это приводит к разрыхлению кожи и гипермобильности суставов, а в серьезных случаях может вызвать фатальный коллапс или разрыв кровеносных сосудов.
Гарри продемонстрировал свое уникальное мастерство в британском телешоу, которое вел бывший футболист Иан Райт, даже пытавшийся дергать кожу шеи Гарри.
После того, как ведущий спросил его, как он обнаружил свои необычные способности, Гарри сказал: "Мне было около восьми лет, я бездельничал в школе, и спросил друга рядом со мной: "Сможешь ли ты это сделать?". Гарри потянул кожу на руке и добавил: "И он ответил "нет", и тогда я понял, что это нечто особенное".
Он заверил зрителей, что растяжение кожи не вредит ему, прежде чем потянуть за веки, шею, руки и живот, чтобы продемонстрировать свои способности.
Когда его спросили, может ли он завязать свою кожу узлом, Гарри пошутил: "Это немного растягивает ее".
Иан также спросил Гарри, может ли он сделать что-то "пугающее людей".
"Наверное, двойной подбородок", — сказал Гарри, прежде чем натянуть кожу на шее, чтобы закрыть нижнюю половину лица.
Затем он пригласил на сцену главного эксперта по коже Брайана Моргана, чтобы объяснить, насколько редко заболевание Гарри.
Брайан сказал, что только один человек с полмиллиона страдает таким же заболеванием, как Гарри.
Он объяснил ведущему: "Ваша и моя кожа состоит из коллагеновых волокон, это похоже на переплетение корзины, и происходит то, что у Гарри очень беспорядочные коллагеновые волокна, позволяющие ей растягиваться, и, к счастью, она снова возвращается. На самом деле единственная проблема в том, что у него остаются шрамы, кожа довольно медленно заживает, если порезаться, у него легко возникают кровоподтеки, но в остальном нет никаких проблем".
Уникальная кожа Гарри также пригодилась, когда он установил рекорд по количеству прищепок, пристегнутых к лицу несколько раз, последний раз — 161 раз в Стамбуле, Турция, в 2013 году.
Напомним, фермер вырастил самую большую в мире тыкву, вес которой ошеломляет. На нее мужчина потратил 15 000 долларов.
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