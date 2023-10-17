Мужчина с самой эластичной кожей в мире страдает редким заболеванием - фото

Гарри Тернер (Великобритания) приближается к своему 25-летнему юбилею как обладатель титула Книги рекордов Гиннеса.

Из-за редкого заболевания у Гарри самая эластичная кожа в мире, говорится на официальном сайте.

Британец впервые установил свой рекорд 16 октября в 1998 году, растянув кожу на животе до длины 15,2 см.

Гарри Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Год спустя Гарри побил свой собственный рекорд, растянув кожу на животе до длины 15,8 см, и с тех пор никто с более эластичной кожей не завоевал его титул.

Но как он это делает? У Гарри редкое заболевание, называемое синдромом Элерса-Данлоса, заболевание, поражающее соединительные ткани кожи, связок и внутренних органов.

Его состояние означает, что коллаген, обычно укрепляющий кожу и определяющий уровень ее эластичности, стал дефектным.

Это приводит к разрыхлению кожи и гипермобильности суставов, а в серьезных случаях может вызвать фатальный коллапс или разрыв кровеносных сосудов.

Гарри Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Гарри продемонстрировал свое уникальное мастерство в британском телешоу, которое вел бывший футболист Иан Райт, даже пытавшийся дергать кожу шеи Гарри.

После того, как ведущий спросил его, как он обнаружил свои необычные способности, Гарри сказал: "Мне было около восьми лет, я бездельничал в школе, и спросил друга рядом со мной: "Сможешь ли ты это сделать?". Гарри потянул кожу на руке и добавил: "И он ответил "нет", и тогда я понял, что это нечто особенное".

Гарри Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Он заверил зрителей, что растяжение кожи не вредит ему, прежде чем потянуть за веки, шею, руки и живот, чтобы продемонстрировать свои способности.

Когда его спросили, может ли он завязать свою кожу узлом, Гарри пошутил: "Это немного растягивает ее".

Иан также спросил Гарри, может ли он сделать что-то "пугающее людей".

"Наверное, двойной подбородок", — сказал Гарри, прежде чем натянуть кожу на шее, чтобы закрыть нижнюю половину лица.

Гарри Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Затем он пригласил на сцену главного эксперта по коже Брайана Моргана, чтобы объяснить, насколько редко заболевание Гарри.

Брайан сказал, что только один человек с полмиллиона страдает таким же заболеванием, как Гарри.

Он объяснил ведущему: "Ваша и моя кожа состоит из коллагеновых волокон, это похоже на переплетение корзины, и происходит то, что у Гарри очень беспорядочные коллагеновые волокна, позволяющие ей растягиваться, и, к счастью, она снова возвращается. На самом деле единственная проблема в том, что у него остаются шрамы, кожа довольно медленно заживает, если порезаться, у него легко возникают кровоподтеки, но в остальном нет никаких проблем".

Уникальная кожа Гарри также пригодилась, когда он установил рекорд по количеству прищепок, пристегнутых к лицу несколько раз, последний раз — 161 раз в Стамбуле, Турция, в 2013 году.

Напомним, фермер вырастил самую большую в мире тыкву, вес которой ошеломляет. На нее мужчина потратил 15 000 долларов.

Читайте также: