Мужчина с самым большим ртом в мире: как он выглядит (фото, видео)

Подросток из Блумингтона, штат Миннесота, США, Айзек Джонсон – владелец самого большого мужского рта в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Он может открыть его настолько широко, что в него поместятся такие предметы, как бейсбольный мяч, банка из-под газировки и даже большое яблоко, и еще останется место.

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Айзек дважды побил рекорд по "наибольшему открыванию рта". Впервые он получил титул в 2019-м. Впрочем, в следующем году обладателем титула стал Филипп Ангус, размер раскрытого рта которого составляет 9,52 см.

Два года спустя Джонсон понял, что его рот еще больше вырос и теперь он растягивается на 10,196 см.

Поэтому в 2022 году подросток вернул себе звание, засунув в рот четыре чизбургера одновременно.

Люди интересуются у парня, не больно ли ему. Он заверил, что совсем нет, поскольку это просто естественная способность.

"Это не больно, но рот может устать, если я буду открывать его в течение длительного периода времени", — пояснил он.

Напомним, в июле в 2021 году американка Саманта Рамсделл стала обладательницей самого большого рта в мире среди женщин. Она может открыть его на 6,52 см.

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