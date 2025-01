Мужчина с самым большим в мире членом рассказал, как скрывает свой гигантский орган (фото)

Мужчина с самым большим в мире пенисом, ранее показавшим на выставке гипсовый слепок своего органа, рассказал о проблемах с одеждой.

Об этом пишет LADbible.

Половой член Мэтта Барра имеет длину 36 см и охват 21 см. 41-летний британец откровенно рассказал о том, как его мужское достоинство повлияло на его жизнь в течение многих лет, однако, он все еще настаивает на том, что никогда не согласится на уменьшение. И это несмотря на то, что однажды он оставил женщину с сотрясением мозга, когда она столкнулась с его огромным органом.

Мэтт признает, что обладание "самым большим в мире пенисом" имеет определенные преимущества, однако, этот титул также нарушил его личную жизнь и отношения на протяжении многих лет. Кажется, что сверхдлинный член доставляет больше хлопот, чем пользы, ведь он влияет на все – от физических упражнений до выбора одежды.

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

Недавно Барр встретился с докторшей Реной Малик, чтобы обсудить свой опыт на ее канале YouTube в серии под названием Is Bigger Really Better?. Во время интервью она рассказала зрителям, что всю жизнь британцу приходилось учиться одеваться так, чтобы маскировать свою выпуклость.

К сожалению, большинство одежды не приспособлены для пенисов такого размера, как у Барра. Рассказывая о том, как он выбирает наряды, он сказал, что "всегда может скрыть" свой пенис, просто с некоторыми материалами может быть гораздо сложнее работать, чем с другими.

"Вы можете скрыть его, просто это требует гораздо больше усилий", — сказал он. "Вы должны одеваться соответственно, вы не можете просто купить вещи с полки и ожидать, что они будут на вас сидеть. Нельзя покупать узкие джинсы только потому, что они модные, и думать, что они мне подойдут".

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

Нередко Барр покупает одежду на размер больше.

"Если вы носите велосипедные короткие компрессионные штаны, или вообще предпочитаете более мешковатую одежду, покупайте на размер больше", — продолжил он. "Покупайте длинные рубашки, если вы занимаетесь спортом, имейте несколько пар шорт. Одна пара снизу, вторая сверху, чтобы... прикрыть выпуклость".

Напомним, ранее мужчина с самым большим в мире пенисом рассказал о сексе и как избегает травм в спальне. Ему не раз предлагали сняться в порно.

