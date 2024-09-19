Мужчина с самым большим в мире членом рассказал о сексе и как избегает травм в спальне (фото)

Ему не раз предлагали сняться в порно.
Мужчина с самым большим в мире пенисом, который ранее откровенно рассказал о своей повседневной жизни, поделился, как он избегает травм во время сексуальных выходок в спальне.
Об этом он рассказал в интервью Need To Know.
Мэтт Барр часто попадает в заголовки благодаря своему достаточно большому члену, размер которого 36 см. И хотя его пенис был признан "самым большим медицински доказанным пенисом в мире", этот титул не доставил ему особого удовольствия.
На самом деле все наоборот: 41-летний мужчина признался, что секс больше не является для него приоритетом. Но когда он все же находит время, чтобы немного пошалить в спальне, лондонец вынужден соблюдать строгие правила, чтобы предотвратить нежелательные травмы.
"Я знаю, что мой размер может нанести серьезные травмы, поэтому я должен быть невероятно осторожным в спальне", — рассказал специалист по искусственному интеллекту. "Переломы или любые другие травмы гораздо чаще случаются, если у вас достаточно поспешный сексуальный контакт. В моем случае всегда нужно много планировать, поэтому легче избежать любых инцидентов. Даже несмотря на наличие оружия массового уничтожения".
Мэтт, ранее рассказывавший, что женщины заваливают его "откровенными предложениями", говорит, что его пенис – это и благословение, и проклятие. Хотя он получил благодаря этому замечательный опыт, это затруднило поиск любви, поскольку, по его словам, большинство женщин интересуется только его "куском мяса" — и не совсем представляют, как им пользоваться.
Он сказал: "Ближе всего я подошел к серьезной травме, когда был с женщиной, которая была слишком агрессивной с ним. Я думаю, что они используют мышечную память по своему опыту работы с очень большими фаллоимитаторами, вместо того чтобы учитывать, что это совсем другое дело, когда на конце есть живой человек. Я не сделан из пластика. Я стараюсь проводить много времени в позициях, которые дают моей партнерше больше контроля, таких как "ковбойка наоборот" или "ложка наоборот". Это гарантирует, что я не травмирую ни ее, ни себя, а в сочетании с большим количеством лубриканта и периодическим поднятием бампера, это позволяет отлично провести время. Но я думаю, что большинство женщин видят во мне объект для развлечений, а не того, с кем они хотят иметь отношения".
Мэтт, который говорит, что ему неоднократно предлагали сняться в порно, не заинтересован в том, чтобы сделать карьеру на своем произведении – он надеется помочь другим мужчинам реализовать свой потенциал, а не стесняться его. Он добавил: "Ко мне обращались, но я не думаю, что я бы сделал это сейчас. Возможно, в молодые годы, но точно не сейчас. Это очень изнурительная работа и не для меня. Я думаю, что много разговоров вокруг пенисов и их размеров вызваны порно. Это не то, о чем стоит шутить или ревновать, но и не то, чего стоит стыдиться. Я живу нормальной жизнью и не хочу, чтобы меня знали за что-то – это просто то, что у меня есть, и это не то, чем я себя определяю".
Напомним, мотоциклист, потерявший пенис в результате аварии, откровенно ответил на популярные вопросы. Он поделился, как это повлияло на его жизнь и жену.
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