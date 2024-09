Мужчина с самым большим в мире членом рассказал о сексе и как избегает травм в спальне (фото)

Мужчина с самым большим в мире пенисом, который ранее откровенно рассказал о своей повседневной жизни, поделился, как он избегает травм во время сексуальных выходок в спальне.

Об этом он рассказал в интервью Need To Know.

Мэтт Барр часто попадает в заголовки благодаря своему достаточно большому члену, размер которого 36 см. И хотя его пенис был признан "самым большим медицински доказанным пенисом в мире", этот титул не доставил ему особого удовольствия.

На самом деле все наоборот: 41-летний мужчина признался, что секс больше не является для него приоритетом. Но когда он все же находит время, чтобы немного пошалить в спальне, лондонец вынужден соблюдать строгие правила, чтобы предотвратить нежелательные травмы.

"Я знаю, что мой размер может нанести серьезные травмы, поэтому я должен быть невероятно осторожным в спальне", — рассказал специалист по искусственному интеллекту. "Переломы или любые другие травмы гораздо чаще случаются, если у вас достаточно поспешный сексуальный контакт. В моем случае всегда нужно много планировать, поэтому легче избежать любых инцидентов. Даже несмотря на наличие оружия массового уничтожения".

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

Мэтт, ранее рассказывавший, что женщины заваливают его "откровенными предложениями", говорит, что его пенис – это и благословение, и проклятие. Хотя он получил благодаря этому замечательный опыт, это затруднило поиск любви, поскольку, по его словам, большинство женщин интересуется только его "куском мяса" — и не совсем представляют, как им пользоваться.

Он сказал: "Ближе всего я подошел к серьезной травме, когда был с женщиной, которая была слишком агрессивной с ним. Я думаю, что они используют мышечную память по своему опыту работы с очень большими фаллоимитаторами, вместо того чтобы учитывать, что это совсем другое дело, когда на конце есть живой человек. Я не сделан из пластика. Я стараюсь проводить много времени в позициях, которые дают моей партнерше больше контроля, таких как "ковбойка наоборот" или "ложка наоборот". Это гарантирует, что я не травмирую ни ее, ни себя, а в сочетании с большим количеством лубриканта и периодическим поднятием бампера, это позволяет отлично провести время. Но я думаю, что большинство женщин видят во мне объект для развлечений, а не того, с кем они хотят иметь отношения".

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

Мэтт, который говорит, что ему неоднократно предлагали сняться в порно, не заинтересован в том, чтобы сделать карьеру на своем произведении – он надеется помочь другим мужчинам реализовать свой потенциал, а не стесняться его. Он добавил: "Ко мне обращались, но я не думаю, что я бы сделал это сейчас. Возможно, в молодые годы, но точно не сейчас. Это очень изнурительная работа и не для меня. Я думаю, что много разговоров вокруг пенисов и их размеров вызваны порно. Это не то, о чем стоит шутить или ревновать, но и не то, чего стоит стыдиться. Я живу нормальной жизнью и не хочу, чтобы меня знали за что-то – это просто то, что у меня есть, и это не то, чем я себя определяю".

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

