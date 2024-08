Мужчина с самым большим в мире пенисом откровенно рассказал о своей повседневной жизни – фото

Британец Мэтт Барр, известный как мужчина с "самым большим в мире пенисом", рассказал, какой может быть его повседневная жизнь.

Четыре месяца назад он стал гостем программы This Morning, где похвастался, что у него самый большой пенис в Великобритании. После этого он также принял участие в еще одном научном исследовании, в результате которого размер его полового органа составил 36 см, что превышает предыдущий показатель в 31 см. Это означает, что он имеет самый большой медицински подтвержденный член в мире.

В новом интервью Мэтт рассказал о своем многолетнем опыте, связанном со своим заболеванием, подчеркнув, что после его появления на телевидении он получил много странных запросов в личных сообщениях.

"Бывало, люди просили меня прийти к ним домой голым и убрать в доме или что-то такое, большинство вещей слишком откровенны, чтобы их можно было рассказать", — пояснил он. "Некоторые из них были хорошими, например, у меня было несколько свиданий в результате этого. Так что я не утверждаю, что все было плохо".

Мэтт Барр / Фото: ITV

Мэтт также добавил, что он получил несколько странных запросов на видео от людей, которые просили его сделать некоторые сексуальные вещи, на которые он ответил отказом. Но он объяснил, что был один запрос, который выделялся как самый странный: "Был парень, который хотел нарисовать меня в мультипликационном виде как великана и сделать все эти сексуальные штуки с гигантами, пожалуй, этот фетиш называется макрофилией".

Кроме того, он пытается распространять информацию об этом состоянии и о том, как оно может влиять на физическое и психическое здоровье. Мэтт исследует более глубокие вопросы, связанные с этой темой, в своей будущей книге под названием A Long Story: Life With One Of The World's Largest Penises.

Также рекордсмен поделился, как подбирает себе белье. "В основном, покупаю на размер больше. Учитывая размер талии, всегда убедитесь, что спереди достаточно места. Вы можете найти несколько хороших вариантов. Также существует специальное белье, которое продают на заказ, предназначенное для людей, которые или от природы хорошо одаренные или вводят в них что-то. Так или иначе, они большие, и это главное, потому что они держат все сжатым", — сказал он, добавив, что ношение такого белья в течение длительного времени также может быть неудобным.

Он также объяснил, что знает, что есть определенные виды одежды, которые он не может носить на людях, и что он пытается оставаться консервативным, поскольку в прошлом его выгнали из класса йоги, потому что подумали, что он был возбужден.

Хотя многие молодые люди могли бы воспользоваться этой новой славой и заработать на ней деньги на таких платформах, как OnlyFans, Мэтт сказал, что не планирует этого делать, поскольку ему за 40, хотя он бы сделал это, будь младше на 20 лет.

Затем Мэтт рассказал о ряде проблем со здоровьем, которые вызывает его большой половой орган, отметив, что не существует точного слова для обозначения его состояния.

"Макрофаллос – это термин, который часто употребляется", — говорит он, имея в виду редкое состояние, вызывающее аномально большой пенис. "Его часто употребляют, но на самом деле это скорее термин для категоризации. Это не похоже на медицинский диагноз или состояние здоровья".

По сути, Мэтт рассказал, что эрекция иногда может вызывать у него плохое самочувствие, объясняя это так: "Это просто означает, что есть много проблем с кровотоком. Отчасти из-за этого мой размер немного колеблется, потому что очень тяжело, чтобы там циркулировало столько крови.Так что у меня порой кружится голова, возникают эрекции и тому подобные вещи, и ты не можешь полностью эректировать... Впоследствии я принимал разные лекарства, чтобы попытаться уменьшить ее, но они имели скорее противоположный эффект".

Однако, в конце концов, он хочет донести до мужчин, которые озабочены тем, насколько большойили маленький их пенис, что это "не имеет никакого отношения к их мужеству, к тому, кем они являются как мужчины, или к их идентичности".

"А тем, кто хочет иметь массивный пенис – будьте осторожны в своих желаниях, поскольку это больше хлопот, чем чего-либо другого", — добавил он.

Напомним, недавно был опубликован новый рейтинг размеров пенисов мужчин со всего мира. Украинские мужчины имеют больший размер, чем россияне.

