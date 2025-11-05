Мужчина с самым большим в мире пенисом откровенно рассказал об интимной жизни (фото)

Реклама

Мужчина с самым большим в мире членом, который раньше рассказал, как скрывает свой гигантский орган, теперь поделился о своей личной жизни.

Об этом говорится в интервью Need To Know.

Длина полового члена Мэтта Барра составляет 37 см. И, похоже, его пенис, признанный "самым большим медицински доказанным пенисом в мире", заставил женщин бежать к нему толпами.

Реклама

Но 41-летний мужчина говорит, что встречаться с девушками не так уж легко – и что внимание, которое он получает, часто достаточно "изнурительно".

"Внимание, которое я получил от первых публикаций в СМИ, было достаточно изнурительным", - рассказал специалист по искусственному интеллекту из Лондона в интервью изданию. "Учитывая табуированность моего "дара", к счастью, это не слишком изменило отношение женщин ко мне на первых порах – по крайней мере, трезвых. Но люди делают предположения, прежде чем познакомиться со мной поближе. Поэтому сейчас я не женат. Не думаю, что внимание слишком влияет на само свидание. За исключением чего-то вроде того, чтобы не нырять с аквалангом на первом свидании".

Мэтт Барр / © Jam Press

Мэтт ищет новые способы найти любимого человека, особенно после того, как он утверждает, что его профили на сайтах знакомств были удалены в прошлом.

Он сказал: "Откровенность в этом вопросе, безусловно, привлекла ко мне больше внимания, но я не знаю, стало ли от этого легче встречаться с кем-то. Знакомства в приложениях – это сложно. Особенно после того, как Tinder удалил мой профиль. Возможно, если будет благотворительный аттракцион "Обнаженная натура", мне стоило бы рассмотреть это предложение. Если они не поднимут эту тему, я не буду вспоминать о нем на первом свидании. После этого все зависит от того, как развиваются события. Это зависит от партнерш, которые склонны сосредотачиваться на этом аспекте и которые больше заинтересованы во мне вне его. Очевидно, что более случайные отношения сосредотачиваются на физическом. Но мне бы хотелось думать, что даже они признают, что в них присутствует человеческое существо".

Реклама

Он добавил, что все еще существует много недоразумений, когда дело доходит до секса.

Мэтт сказал: "Многие женщины очень пугаются, когда видят его размер. Они думают, что ничего не получится или будет слишком больно, чтобы получить удовольствие. На самом деле, это может быть сложно, но это также очень полезно. Я также считаю, что общение – это самая важная вещь во всех отношениях. Некоторые из частных запросов на фото, которые я сам получаю, очень льстят мне. Но я все еще борюсь с самооценкой как полная сорокалетняя женщина. Всегда есть давление, чтобы отвечать определенным ожиданиям».

Напомним, почему мужчины переживают из-за размера своего пениса.