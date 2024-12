Мужчина с самым большим в мире пенисом показал на выставке гипсовый слепок своего органа – фото

Мужчина с самым большим в мире пенисом, ранее откровенно рассказавший о своей повседневности, выставил его слепок на выставке.

Об этом сообщает Need To Know.

Мэтт Барр часто оказывается в центре внимания благодаря своему достаточно большому половому органу, имеющему длину 36 см. И хотя его пенис был признан "самым большим медицински подтвержденным пенисом в мире", этот титул не придавал ему особого волнения в жизни, до сих пор.

В начале года с 41-летним мужчиной связались из Исландского музея фаллосов, где выставлены гипсовые статуи самых известных в мире пенисов.

С 4 декабря его слепок гордо стоит среди таких, как экспонат американского гитариста Джими Хендрикса.

"Думаю, кому-либо было бы приятно осознавать, что любая его часть принадлежит музею, хотя я, безусловно, опасался", — рассказал специалист по искусственному интеллекту из Лондона в интервью изданию. "Как человек, сознательно пошедший путем избегания создания чего-то порнографического, я волновался, что это может быть лицемерием. Но, в конце концов, я решил, что пребывание в музее по настоящему научному любопытству делает это достойным делом. Это, безусловно, необычно – знать, что я выставляюсь в моем самом сокровенном месте. В конце концов это всего лишь человеческое тело, даже если мое тело может быть довольно необычным".

Мужчина с самым большим в мире пенисом выставил гипсовый слепок в музее / Фото: Pixie Levinson

Фаллологический музей, расположенный в Исландии, связался с Мэттом в мае в 2024 году через социальные сети. Владелец музея рассказал: "Я наткнулся на выставку "Мой огромный член" и статью о Мэтте в начале этого года. Мне было интересно выставить некоторую информацию о нем и его огромном фаллосе".

После того, как гипсовые слепки были отправлены в Великобританию, Мэтт, который вскоре выпустит книгу под названием A Long Story: Life With One Of The World's Largest Penises, взялся за создание идеальной модели своего пениса, чтобы ее увидел весь мир.

Мужчина с самым большим в мире пенисом выставил гипсовый слепок в музее / Фото: Pixie Levinson

Ему пришлось удерживать свой пенис, который был чуть больше 38 см, на месте в течение двух минут, чтобы убедиться, что гипс принял необходимую форму.

Мэтт сказал: "Мне прислали несколько их обычных наборов для формирования, поскольку один явно не подходил. Первые несколько попыток были катастрофическими, поскольку их не хватило, так что мне пришлось пойти и купить еще. Для последней успешной попытки ко мне пришла подруга, которая помогла поддержать мотивацию и убедиться, что я достиг максимального размера.

Мужчина с самым большим в мире пенисом выставил гипсовый слепок в музее / Фото: Pixie Levinson

Закончив, он отправил его на почту, и теперь слепок его фаллоса стоит в стеклянной коробке с табличкой с информацией о нем.

Представитель музея добавил: "Мы очень довольны этим слепком, он отлично поработал над ним. Я не сомневаюсь, что он станет изюминкой нашей выставки".

