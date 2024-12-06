Мужчина с самым большим в мире пенисом показал на выставке гипсовый слепок своего органа – фото

Его экспонат можно увидеть в Исландском музее фаллосов.
Мужчина с самым большим в мире пенисом, ранее откровенно рассказавший о своей повседневности, выставил его слепок на выставке.
Об этом сообщает Need To Know.
Мэтт Барр часто оказывается в центре внимания благодаря своему достаточно большому половому органу, имеющему длину 36 см. И хотя его пенис был признан "самым большим медицински подтвержденным пенисом в мире", этот титул не придавал ему особого волнения в жизни, до сих пор.
В начале года с 41-летним мужчиной связались из Исландского музея фаллосов, где выставлены гипсовые статуи самых известных в мире пенисов.
С 4 декабря его слепок гордо стоит среди таких, как экспонат американского гитариста Джими Хендрикса.
"Думаю, кому-либо было бы приятно осознавать, что любая его часть принадлежит музею, хотя я, безусловно, опасался", — рассказал специалист по искусственному интеллекту из Лондона в интервью изданию. "Как человек, сознательно пошедший путем избегания создания чего-то порнографического, я волновался, что это может быть лицемерием. Но, в конце концов, я решил, что пребывание в музее по настоящему научному любопытству делает это достойным делом. Это, безусловно, необычно – знать, что я выставляюсь в моем самом сокровенном месте. В конце концов это всего лишь человеческое тело, даже если мое тело может быть довольно необычным".
Фаллологический музей, расположенный в Исландии, связался с Мэттом в мае в 2024 году через социальные сети. Владелец музея рассказал: "Я наткнулся на выставку "Мой огромный член" и статью о Мэтте в начале этого года. Мне было интересно выставить некоторую информацию о нем и его огромном фаллосе".
После того, как гипсовые слепки были отправлены в Великобританию, Мэтт, который вскоре выпустит книгу под названием A Long Story: Life With One Of The World's Largest Penises, взялся за создание идеальной модели своего пениса, чтобы ее увидел весь мир.
Ему пришлось удерживать свой пенис, который был чуть больше 38 см, на месте в течение двух минут, чтобы убедиться, что гипс принял необходимую форму.
Мэтт сказал: "Мне прислали несколько их обычных наборов для формирования, поскольку один явно не подходил. Первые несколько попыток были катастрофическими, поскольку их не хватило, так что мне пришлось пойти и купить еще. Для последней успешной попытки ко мне пришла подруга, которая помогла поддержать мотивацию и убедиться, что я достиг максимального размера.
Закончив, он отправил его на почту, и теперь слепок его фаллоса стоит в стеклянной коробке с табличкой с информацией о нем.
Представитель музея добавил: "Мы очень довольны этим слепком, он отлично поработал над ним. Я не сомневаюсь, что он станет изюминкой нашей выставки".
Напомним, ранее мужчина с самым большим в мире членом рассказал о сексе и как избегает травм в спальне. Ему не раз предлагали сняться в порно.
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